Максим Матвеев, которого стесняется сын, раскрыл свои страхи в воспитании

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм* @maxim_matveev_)
Муж Лизы Боярской раскрыл, что его пугает в воспитании наследников. Максим Матвеев переживает, что дети не смогут раскрыть свой потенциал и устроить свою жизнь.
«При определённом включении в их жизнь, в их развитие добавляется колоссальное количество страхов, с которыми не понимаешь, как быть. Чтобы они реализовались так, как им того хотелось, чтобы они по максимуму раскрыли свой потенциал», — процитировало актера издание «Газета.ru», ссылаясь на проект «5 книг».
Супруг Лизы Боярской обратил внимание, что есть определенный зоны, на которые родитель способен повлиять. Однако существуют и те, на которые он не может воздействовать.
Ранее Елизавета Боярская откровенно рассказала о непростом переходном возрасте своего старшего сына. Андрею недавно исполнилось 13, поэтому он все чаще демонстрирует собственное мнение и характер. В частности, он прямо говорит, что профессия родителей его совершенно не привлекает. Со слов Боярской, мальчик стесняется, что его родители являются артистами.
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