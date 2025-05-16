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Максим Матвеев, которого стесняется сын, раскрыл свои страхи в воспитании

Максим Матвеев боится, что его дети раскроют свой потенциал
Максим Матвеев (Фото: Инстаграм* @maxim_matveev_)

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм* @maxim_matveev_)

Муж Лизы Боярской раскрыл, что его пугает в воспитании наследников. Максим Матвеев переживает, что дети не смогут раскрыть свой потенциал и устроить свою жизнь.
«При определённом включении в их жизнь, в их развитие добавляется колоссальное количество страхов, с которыми не понимаешь, как быть. Чтобы они реализовались так, как им того хотелось, чтобы они по максимуму раскрыли свой потенциал», — процитировало актера издание «Газета.ru», ссылаясь на проект «5 книг».

Супруг Лизы Боярской обратил внимание, что есть определенный зоны, на которые родитель способен повлиять. Однако существуют и те, на которые он не может воздействовать.

Ранее Елизавета Боярская откровенно рассказала о непростом переходном возрасте своего старшего сына. Андрею недавно исполнилось 13, поэтому он все чаще демонстрирует собственное мнение и характер. В частности, он прямо говорит, что профессия родителей его совершенно не привлекает. ​Со слов Боярской, мальчик стесняется, что его родители ​являются артистами.

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#актёр
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Стала известна личность мотоциклиста, сбившего насмерть артистку из «Москва слезам не верит» Елену Земляникину
Артистку Елену Земляникину сбил насмерть ранее судимый администратор ресторана
16 мая 2025, 22:34

Елена Земляникина (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Никулинский суд Москвы определил мотоциклиста, насмерть сбившего актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину, под домашний арест.
Инцидент случился на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Со слов актрисы Екатерины Стриженовой, ее золовка спешила к своим студентам. Елена Земляникина работала в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). По информации «МК», артистка переходила дорогу на красный свет, однако и водитель превысил скорость.

Сегодня выяснилось, что мотоциклом управлял 47-летний Сергей. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ и грабеж. До недавней аварии он трудился администратором в ресторане. По факту происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Прощание с Еленой Земляникиной запланировано на 17 мая.

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Максим Матвеев, которого стесняется сын, раскрыл свои страхи в воспитании
#актриса
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#мотоцикл
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#уголовное дело
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Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к Тейлор Свифт: «Она стала менее горячей»
Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала менее горячей
16 мая 2025, 22:34

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм* @taylorswift)

Президент США Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к певице Тейлор Свифт.
Со слов американского лидера, после его высказывания о том, что он ненавидит исполнительницу хита «Bad Blood», она стала не такой желанной.

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей», — обратил внимание Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Соединенных Штатов Америки выложил пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это случилось после того, как артистка поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.

«Она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — отмечала Тейлор Свифт.

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Экс-курильщицу Ксению Бородину возмутили любители сигарет в Стамбуле: «Просто тошнит!»
Ксения Бородина выразила недовольство курильщиками в Стамбуле
16 мая 2025, 22:10

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Сейчас Ксения Бородина находится в Турции, где была уже много раз. Телеведущая обожает местную кухню, но негодует, когда в заведениях разрешают курить.
Звезда прилетела в Стамбул на примерку свадебного платья — Ксения готовится к бракосочетанию с блогером Николаем Сердюковым.

Бородину раздражает, что в заведениях Турции разрешают курить.

«Как же это ужасно, когда люди курят сигары в заведениях! Просто тошнит! Я так рада, что у нас нельзя курить в заведениях. Иногда думаю: «Ой, сейчас бы сигареточку!» Зимой же не хочется выбегать на улицу. А потом думаю: «Как это круто, что нельзя». Особенно вонючие сигары. Ненавижу!», — выразила свое мнение телеведущая в соцсетях.

К слову, сама Ксения еще недавно тоже курила. Впервые она попробовала сигарету в школе. Ксения оставляла пагубную привычку во время вынашивания детей, но потом вновь к ней возвращалась. Три года назад экс-супруга Курбана Омарова бросила пагубную привычку, но прошлым летом опять пристрастилась к никотину. В апреле телезвезда заявила, что больше не курит, но обрела иную зависимость — неконтролируемый аппетит.

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«Теперь, полная энергии»: Янина Студилина похвасталась фигурой в бикини на озере Комо
Актриса Янина Студилина выложила фото в бикини
16 мая 2025, 21:06

Янина Студилина (Фото: Телеграм @yanina_studilina)

Актриса Янина Студилина поделилась живописными кадрами из Италии и показала подтянутую фигуру в купальнике.
Звезда сериала «Ранетки» улетела в Италию вместе с восьмилетней наследницей. Янина и Анна увидели Милан и Флоренцию, а за день до возвращения в Россию приехали на озеро Комо. Актриса поделилась серией фотографий с пирса. Студилина распустила волосы и почти отказалась от косметики. Она появилась в белом бикини с черным узором на завязках.

Янина дополнила образ легкой муслиновой рубашкой. Знаменитость подчеркнула, что даже искупалась в прохладном озере.

«Прямо перед самым нашим отъездом выглянуло солнце... и я решила искупаться в озере. Глубина Комо 410 метров. А прохладную и освежающую воду я очень люблю. Она обладает множеством полезных свойств: улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, снимает мышечное напряжение и возвращает энергию. Даже короткий контакт с прохладной водой способен подарить мгновенную бодрость и легкость», — призналась Янина в своем Телеграм-канале.

Янина Студилина (Фото: Телеграм @yanina_studilina)


Студилина рассказал, что непродолжительный отдых с дочкой позитивно повлиял на нее. Она уточнила, что наполнилась энергией и теперь готова к работе.

«Я поняла, насколько важно иногда сбегать от суеты повседневной жизни ради настоящих моментов вдохновения. Теперь, полная энергии и новых идей, готова приступить к реализации творческих проектов», — откровенничала артистка.

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«Платье уже готово»: Анжелика Агурбаш сообщила о скорой свадьбе и переезде
Анжелика Агурбаш выходит замуж и переезжает в другой город РФ
16 мая 2025, 20:58

Анжелика Агурбаш (Фото: Инстаграм* @angelicaagurbash)

54-летняя певица Анжелика Агурбаш заявила, что в скором времени выйдет замуж. Артистка заключит брак этим летом. Ее процитировала Национальная служба новостей.
«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже», — обратила внимание исполнительница хита «Было и прошло».

Анжелика захотела публично заявить о предстоящем событии, чтобы представители СМИ «ничего не придумывали». Артистка отказалась делиться деталями, она уверена: счастье любит тишину.

«Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — призналась Агурбаш.

Известно, что влюбленные не планируют заключать брачный контракт. Анжелика отметила, что когда-то отказалась выходить замуж, поскольку за неделю до торжества ей предложили заключить брачный контракт. Она считает оформление таких документов «унизительным».

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