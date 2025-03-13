Донателла Версаче покинула пост директора Versace и показала архивные фото с умершим братом Джанни

Донателла Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)
Донателла Версаче ушла с поста креативного директора дома Versace и трогательно обратилась к своему умершему брату и по совместительству основателю бренда Джанни. О своем решении 69-летняя модельер написала в социальных сетях.
«Для меня было величайшей честью продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что мне передалась часть его духа и упорства», — написала она.
Однако Донателла не покинула модный дом навсегда. Она стала главным амбассадором бренда. Модельер подчеркнула, что осталась самым страстным поклонником Versace.
«Versace в моей ДНК и всегда в моём сердце», — заключила Донателла.
Донателла и Джанни Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)
В другой своей публикации она показала несколько архивных фотографий с Джанни Версаче, которого убили в 1997 году.
«Надеюсь, ты гордишься мной», — обратилась модельер к брату.
Поклонники модного дома и самой Донателлы поддержали ее в комментариях.
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Ольга Енгалычева