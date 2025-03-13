«Между ними обоими есть недопонимание»: звезда «Эйфории» Сидни Суини рассталась с женихом

Сидни Суини (Фото: Инстаграм* @sydney_sweeney)
Актриса Сидни Суини и ее жених Джонатан Давино собираются разобраться в том, что происходит в их отношениях. Пара думает об окончательном расставании.
Звезда сериала «Эйфория» помолвлена с бизнесменом и продюсером с 2022 года. Пару нередко видели на романтических свиданиях, они выглядели счастливыми. Однако с января Сидни влюбленные почти перестали появляться вместе.
Сегодня выяснилось, что Суини и Давино переживают серьезный кризис в отношениях. 27-летняя актриса и ее 41-летний избранник приняли решение разъехаться. Они пока не знают, сохранят ли отношения или расстанутся.
В окружении Сидни полагают, что причиной проблем в союзе стала ее стремительно развивающаяся карьера. Джонатан хотел, чтобы актриса больше времени уделяла личной жизни.
У артистки есть чувства к бизнесмену. Но в то же время она хочет гармонично совмещать любовь и карьеру. Друзья Сидни и Джонатана уверены, что пара в итоге расстанется.
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Сегодня выяснилось, что Суини и Давино переживают серьезный кризис в отношениях. 27-летняя актриса и ее 41-летний избранник приняли решение разъехаться. Они пока не знают, сохранят ли отношения или расстанутся.
«Они решили держаться подальше друг от друга, чтобы переосмыслить, что важнее — сохранить любовь или двигаться дальше по отдельности», — отметил источник Daily Mail.
В окружении Сидни полагают, что причиной проблем в союзе стала ее стремительно развивающаяся карьера. Джонатан хотел, чтобы актриса больше времени уделяла личной жизни.
«Ее карьера процветает, ей это нравится. Остепениться сейчас, возможно, будет неправильно. Сидни хочет семью, хочет выйти замуж, но не так скоро, как она изначально предполагала, и не так скоро, как хочет Джонатан. Поэтому между ними обоими есть недопонимание», — подчеркнул инсайдер.
У артистки есть чувства к бизнесмену. Но в то же время она хочет гармонично совмещать любовь и карьеру. Друзья Сидни и Джонатана уверены, что пара в итоге расстанется.
«Он намного старше ее, Суини только начинает входить в основную и важную часть своей профессиональной жизни. Ей нужно понять, что для нее важнее всего», — поделился источник.
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Ольга Енгалычева