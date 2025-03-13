«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова раскрыла, почему дочь уехала от жениха к папе

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова объяснила переезд дочери Ариадны в квартиру папы. Звезда призналась, что не знает фамилию жениха и не знакома с его родителями, сообщила газета mk.ru.
Балерина поделилась, что Ариадна и ее жених являются очень верующими людьми. Влюбленные планируют венчаться, а это принято считать серьезным шагом.
Дочь Волочковой не захотела переезжать в загородный дом к маме, поскольку находиться там ей было бы неудобно: работа и другие дела девушки сосредоточены в центре.
Родители жениха Ариадны не планируют приезжать на свадьбу в Санкт-Петербург. Объяснить ситуацию Анастасия не смогла, потому что не знакома ни с папой, ни с мамой будущего зятя.
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«Поэтому их духовный отец просто настоятельно рекомендовал перед венчанием пожить отдельно, такое вот испытание», — откровенничала балерина.
Дочь Волочковой не захотела переезжать в загородный дом к маме, поскольку находиться там ей было бы неудобно: работа и другие дела девушки сосредоточены в центре.
Родители жениха Ариадны не планируют приезжать на свадьбу в Санкт-Петербург. Объяснить ситуацию Анастасия не смогла, потому что не знакома ни с папой, ни с мамой будущего зятя.
«Я не видела этих людей, не обсуждала это с ними, я их не знаю. Я даже не знаю фамилию Никиты, но знаю, что он — хороший человек. Меня Ариша познакомила с ним в храме», — добавила Волочкова.
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Ольга Енгалычева