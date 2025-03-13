«Возмутительно»: Баскова поразила Ангарская в образе Светланы Светличной

Николай Басков (Фото: Инстаграм* @nikolaibaskov)
Николая Баскова поразила Надежда Ангарская в шоу «Один в один!». Артист с трудом сдерживал эмоции, когда увидел блондинку в легендарном образе из культового фильма, сообщило издание E1.ru.
Темой нового выпуска передачи стало кино. Актриса и телеведущая Надежда Ангарская появилась в образе Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука». Басков практически потерял дар речи, когда увидел выступление актрисы.
В этот раз исполнитель хита «Дико тусим» не так ярко проявил эмоции, как в прошлом выпуске. Напомним, что Басков заплакал после выступления Юлии Савичевой в образе Елены Образцовой.
Певец хвалил гримеров за прекрасную работу и подчеркнул, что Юлия в своем образе была «прекрасна».
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«Возмутительно прекрасна», — отметил Николай.
В этот раз исполнитель хита «Дико тусим» не так ярко проявил эмоции, как в прошлом выпуске. Напомним, что Басков заплакал после выступления Юлии Савичевой в образе Елены Образцовой.
«Ну это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. (....) Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря», — признавался Николай.
Певец хвалил гримеров за прекрасную работу и подчеркнул, что Юлия в своем образе была «прекрасна».
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Ольга Енгалычева