«Мы странные»: Наташа Королёва раскрыла секрет 23-летнего брака с Тарзаном
Наташа Королёва рассказала о секрете 23-летнего брака с Сергеем Глушко
Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) в беседе с «МК» рассказала о главном секрете многолетнего семейного счастья с супругом Сергеем Глушко.
Наталия отметила, что со дня их знакомства прошло уже четверть века, а официально в браке они состоят 23 года. По мнению артистки, залогом прочности их союза стало особое мировоззрение обоих партнёров, благодаря которому в отношениях до сих пор сохраняется романтика.
«Секрет нашего брака, наверное, в том, что мы странные. А люди странные живут долго, счастливо. И, самое главное, интересно», — заявила Порывай.Певица при этом не расслабляется в браке: несколько лет назад муж попросил её не превращаться в «тётку», после чего звезда похудела с помощью специальных инъекций, а сейчас поддерживает стройность правильным питанием и тренировками на виброплатформе.