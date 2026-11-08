«Мы странные»: Наташа Королёва раскрыла секрет 23-летнего брака с Тарзаном

08 ноября 2026, 12:22

Наташа Королёва рассказала о секрете 23-летнего брака с Сергеем Глушко

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) в беседе с «МК» рассказала о главном секрете многолетнего семейного счастья с супругом Сергеем Глушко.





Наталия отметила, что со дня их знакомства прошло уже четверть века, а официально в браке они состоят 23 года. По мнению артистки, залогом прочности их союза стало особое мировоззрение обоих партнёров, благодаря которому в отношениях до сих пор сохраняется романтика.

«Секрет нашего брака, наверное, в том, что мы странные. А люди странные живут долго, счастливо. И, самое главное, интересно», — заявила Порывай.