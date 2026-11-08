Татьяна Овсиенко раскрыла правду о том, как увела мужа у Ирины Аллегровой

08 ноября 2026, 12:49

Овсиенко опровергла слухи о том, что увела Дубовицкого из семьи Аллегровой

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Певица Татьяна Овсиенко в программе «Судьба человека» опровергла слухи о том, что увела продюсера Владимира Дубовицкого из семьи Ирины Аллегровой.





Артистка рассказала, что встретила будущего супруга в 90-е, когда тот ещё состоял в браке с Аллегровой. По словам Овсиенко, отношения завязались сами собой, а у Владимира и Ирины к тому моменту всё уже закончилось.

«И притом, я же Владимира Григорьевича не забирала, не отбивала у Ирины. Так у них уже сложилось, что они приняли решение не быть парой, скажем так, не жить вместе», — подчеркнула Татьяна.