Дорохов представит моноспектакль: стало известно, сколько денег может принести его шоу
Денис Дорохов решил попробовать себя в новом формате и подготовил собственный моноспектакль-шоу по произведениям Михаила Зощенко. Комик выйдет за рамки привычных юмористических выступлений и представит зрителям постановку, в которой классическая сатира соединится с его авторской манерой подачи. Спектакль рассчитан на аудиторию старше 18 лет и пройдет без антракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время представления Дорохов перевоплотится в самых разных персонажей. Зрители увидят образы соседей, коллег и случайных попутчиков, чьи истории станут частью сценического действия. Организаторы обещают сохранить ироничный дух произведений Зощенко, дополнив его комедийной свободой артиста и современным взглядом на знакомые жизненные ситуации.
Цены на билеты составляют от 2 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного места. При условии полной продажи билетов выручка от спектакля может превысить 1,2 млн рублей. Новая постановка Дорохова станет не только очередным творческим экспериментом комика, но и потенциально прибыльным театральным проектом.
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