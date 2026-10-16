Дорохов представит моноспектакль: стало известно, сколько денег может принести его шоу

16 октября 2026, 11:19

Денис Дорохов может заработать более 1,2 млн рублей на спектакле

Денис Дорохов (Фото: Instagram* / @dorokhovdenisofficial)

Денис Дорохов решил попробовать себя в новом формате и подготовил собственный моноспектакль-шоу по произведениям Михаила Зощенко. Комик выйдет за рамки привычных юмористических выступлений и представит зрителям постановку, в которой классическая сатира соединится с его авторской манерой подачи. Спектакль рассчитан на аудиторию старше 18 лет и пройдет без антракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».