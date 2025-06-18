«Я теперь american girl!»: Филипп Киркоров отправил детей в США
Певец Филипп Киркоров отправил детей на каникулы в США
Филипп Киркоров восстанавливается после осложнений, вызванных ожогом руки. Поп-король продолжает работать, правда, теперь в облегченном режиме: гастролирует реже. Как выяснилось, детей с ним рядом нет — звездный отец отправил их на каникулы за границу.
Не так давно 13-летняя Алла-Виктория выложила снимок с американским флагом, по которому можно понять, что она прилетела в США.
«Я теперь та самая american girl!», — поделилась девочка накануне в видео.Она также показала интерьер комнаты, в которой сейчас живет. К слову, дочь артиста учится в престижной дубайской школе-пансионе, где год обучения, по данным Super, стоит около 11 миллионов рублей.
Перед этим сообщалось, что певец чуть не заплакал на концерте своей коллеги по цеху Анны Асти. Как пишут бьюти-обозреватели, они спели дуэтом совместную композицию «Хобби».
*Запрещен в РФ