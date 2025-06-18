«Я теперь american girl!»: Филипп Киркоров отправил детей в США

18 июня 2025, 09:42

Певец Филипп Киркоров отправил детей на каникулы в США

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров восстанавливается после осложнений, вызванных ожогом руки. Поп-король продолжает работать, правда, теперь в облегченном режиме: гастролирует реже. Как выяснилось, детей с ним рядом нет — звездный отец отправил их на каникулы за границу.





Не так давно 13-летняя Алла-Виктория выложила снимок с американским флагом, по которому можно понять, что она прилетела в США.

«Я теперь та самая american girl!», — поделилась девочка накануне в видео.