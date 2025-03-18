«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин

Фото: istockphoto/cookelma
В Москве правоохранители задержали стендап-комика Артемия Останина (настоящее имя Артём Фролов - прим. ред.). Ранее от «прославился» тем, что в одном из номеров высмеял безногого инвалида-колясочника.
Задержали юмориста при попытке пересечь границу. В настоящее время он уже доставлен в Москву и в ближайшее время будет допрошен, сообщает телеграм-канал 360.ru. Ранее стендапер стал фигурантом уголовного дела, открытого по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Шоу, в котором прозвучали неоднозначные шутки в адрес участников боевых действий, состоялось ещё в феврале. Общественники и просто граждане из разных регионов страны были шокированы его циничным выпадом в адрес получивших инвалидность участников боевых действий. Останин попытался оправдаться, утверждая, что он не имел в виду ветеранов СВО, но ему не очень поверили, найдя в его прошлых выступлениях неоднозначные высказывания по поводу спецоперации.
В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная санкция по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.
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Шоу, в котором прозвучали неоднозначные шутки в адрес участников боевых действий, состоялось ещё в феврале. Общественники и просто граждане из разных регионов страны были шокированы его циничным выпадом в адрес получивших инвалидность участников боевых действий. Останин попытался оправдаться, утверждая, что он не имел в виду ветеранов СВО, но ему не очень поверили, найдя в его прошлых выступлениях неоднозначные высказывания по поводу спецоперации.
В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная санкция по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.
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Александр Бойцов