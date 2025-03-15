Mash: стендаперу Артемию Останину грозит шесть лет за шутки над героями СВО

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Шесть лет лишения свободы за шутки над бойцами спецоперации грозит комику Артемию Останину, пишет Telegram-канал Mash.
Стендапер развлекал посетителей в одном из московских баров, смеясь над потерявшими ноги военнослужащими. Более того, после шумихи в СМИ Останин продолжил свои шутки в личном Telegram-канале. Следователи открыли дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
В настоящее время Останин ни с кем не выходит на связь.
Ранее сообщалось, что медбрата в Германии обвиняют в девяти убийствах, а также в 34 эпизодах покушений на убийство. Подробности в нашем материале.
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В настоящее время Останин ни с кем не выходит на связь.
Ранее сообщалось, что медбрата в Германии обвиняют в девяти убийствах, а также в 34 эпизодах покушений на убийство. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов