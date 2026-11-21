21 ноября 2026, 15:37

Ханна объяснила, почему тратит миллионы на сумки Hermes, несмотря на критику

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна ответила подписчикам, которые критикуют её за дорогостоящие покупки. Артистка давно увлекается коллекционированием люксовых сумок Birkin и Kelly от Hermes. Новые экземпляры она приобретает во время поездок в Париж и Барселону, а затем показывает подписчикам в видео с распаковками.





Однако любовь звезды к дизайнерским аксессуарам регулярно становится поводом для негативных комментариев. Некоторые пользователи считают, что миллионы рублей, которые Ханна тратит на брендовые сумки, стоило бы направить на благотворительность.



Певица объяснила, что воспринимает такие приобретения не только как личное увлечение, но и как инвестицию. По её мнению, классические модели Hermes не теряют актуальности и могут передаваться из поколения в поколение.





«Это вечные сумки, которые достанутся моим дочкам, потом их дочкам, потом дочкам моих внучек. Это вечно и никогда не выйдет из моды. Это классика», — высказалась певица.