Измены, ссоры и намёки в клипе Flowers: стало известно, что разрушило брак Майли Сайрус
История отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта длилась почти десять лет, однако официальный брак знаменитостей продержался всего восемь месяцев. По словам певицы, их семейная жизнь сопровождалась многочисленными конфликтами, которые в итоге привели к расставанию. Об этом сообщает StarHit.
После развода поклонники начали пересматривать архивные видео пары и обращать внимание на моменты, которые раньше могли остаться незамеченными. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала премьера фильма «Мстители». Когда Майли начала дурачиться перед фотографами, Лиам, судя по движению губ, попросил её «хоть раз вести себя нормально». Этот фрагмент вызвал волну критики в адрес актёра.
Не обошлось и без слухов о возможной неверности Хемсворта. В Сети подозревали, что у него мог быть роман с Дженнифер Лоуренс, вместе с которой он снимался в «Голодных играх». Дополнительный повод для обсуждений появился после выхода клипа Майли на песню Flowers: поклонники стали искать в видео намёки на предполагаемую измену.
В частности, внимание пользователей привлекло золотое платье певицы, которое напомнило им наряд Дженнифер Лоуренс с премьеры фильма. При этом сама актриса слухи о романе с Лиамом и его предполагаемой измене опровергала.
Песня Flowers вышла 13 января 2023 года — в день рождения бывшего мужа Майли. Композиция, в которой певица заявляет, что может самостоятельно купить себе цветы и позаботиться о собственном счастье, стала одним из главных хитов в её карьере.
Накануне стало известно, что Майли Сайрус выходит замуж второй раз. Церемония бракосочетания с Максом Морандо, предположительно, пройдёт в эти выходные в Южной Калифорнии.
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