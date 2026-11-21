21 ноября 2026, 15:13

В преддверии свадьбы певицы Майли Сайрус фанаты вспомнили её первый брак

Майли Сайрус (Фото: Instagram* / @miley)

История отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта длилась почти десять лет, однако официальный брак знаменитостей продержался всего восемь месяцев. По словам певицы, их семейная жизнь сопровождалась многочисленными конфликтами, которые в итоге привели к расставанию. Об этом сообщает StarHit.