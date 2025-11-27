«Сразу поменяли пароль»: Гоар Аветисян лишилась многомиллионного аккаунта
Блогер Гоар Аветисян сообщила о взломе и потере доступа к своему аккаунту
Гоар Аветисян переживает серьёзную кибератаку — визажистка внезапно лишилась доступа к своей многомиллионной странице в запрещённой соцсети. Об утрате аккаунта она рассказала подписчикам в своём Telegram-канале, где сейчас вынужденно ведёт общение.
По словам блогера, злоумышленники взломали её страницу без предупреждений и моментально изменили основные данные — почту и пароль.
«Не спасла никакая двухфакторная аутентификация! Ничего! Не пришло ни единого смс или уведомления! Просто выкинули из системы, сразу поменяли пароль и почту и выкладывают мошеннические схемы в сторис и рилс!» — написала Гоар.Она попросила подписчиков не реагировать на публикации, которые в последнее время появляются в её Instagram*, и категорически не переводить деньги неизвестным лицам.
Аккаунт был захвачен ещё 21 ноября, однако доступ пока восстановить не удалось — переговоры с поддержкой продолжаются.