«Сразу поменяли пароль»: Гоар Аветисян лишилась многомиллионного аккаунта

27 ноября 2025, 11:54

Блогер Гоар Аветисян сообщила о взломе и потере доступа к своему аккаунту

Гоар Аветисян (Фото: Telegram / @goar_avetisyan7)

Гоар Аветисян переживает серьёзную кибератаку — визажистка внезапно лишилась доступа к своей многомиллионной странице в запрещённой соцсети. Об утрате аккаунта она рассказала подписчикам в своём Telegram-канале, где сейчас вынужденно ведёт общение.





По словам блогера, злоумышленники взломали её страницу без предупреждений и моментально изменили основные данные — почту и пароль.





«Не спасла никакая двухфакторная аутентификация! Ничего! Не пришло ни единого смс или уведомления! Просто выкинули из системы, сразу поменяли пароль и почту и выкладывают мошеннические схемы в сторис и рилс!» — написала Гоар.