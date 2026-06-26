«Доступ к телу»: Регина Тодоренко рассказала, что смущает её в актёрской профессии

26 июня 2026, 18:44

Регина Тодоренко объяснила, почему не хочет полностью уходить в кино

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко призналась, что, несмотря на опыт съёмок в фильмах и сериалах, не планирует полностью посвящать себя актёрской карьере. По словам телеведущей, в профессии есть моменты, с которыми ей трудно смириться.





Тодоренко отметила, что продолжает сниматься в кино и участвовать в различных проектах, однако не готова сделать актёрство своей основной деятельностью.



В беседе с «ТВ Mail» артистка объяснила, что её смущают сцены, предполагающие тесный физический контакт с незнакомыми людьми.





«Меня смущают некоторые нюансы этой профессии... Доступ к телу с незнакомым человеком — это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса», — призналась телеведущая.