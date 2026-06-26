«Смысл жизни — в эмоциях»: Светлана Сильваши поделилась своими жизненными ценностями

26 июня 2026, 18:05

Жена Тимура Хайдарова раскрыла, в чём видит главный смысл жизни

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Светлана Сильваши поделилась своими размышлениями о жизненных ценностях и призналась, что с годами пришла к важному для себя выводу.





По словам супруги Тимур Хайдаров, материальные вещи не могут сравниться по значимости с эмоциями и воспоминаниями.



В беседе с Денисом Пархоменко блогер рассказала, что долго размышляла о том, в чём заключается смысл жизни, и теперь уверена, что главное — это пережитые моменты, любовь и семья.





«Смысл жизни — в эмоциях. Человек приходит в этот мир один и уходит из него так же. Поэтому самое важное — нести через жизнь ценности семьи, любви и заботы», — поделилась Светлана.