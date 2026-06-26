«Смысл жизни — в эмоциях»: Светлана Сильваши поделилась своими жизненными ценностями
Жена Тимура Хайдарова раскрыла, в чём видит главный смысл жизни
Светлана Сильваши поделилась своими размышлениями о жизненных ценностях и призналась, что с годами пришла к важному для себя выводу.
По словам супруги Тимур Хайдаров, материальные вещи не могут сравниться по значимости с эмоциями и воспоминаниями.
В беседе с Денисом Пархоменко блогер рассказала, что долго размышляла о том, в чём заключается смысл жизни, и теперь уверена, что главное — это пережитые моменты, любовь и семья.
«Смысл жизни — в эмоциях. Человек приходит в этот мир один и уходит из него так же. Поэтому самое важное — нести через жизнь ценности семьи, любви и заботы», — поделилась Светлана.Ранее Сильваши также откровенно рассказывала о своём опыте пластических операций. Она признавалась, что многие решения об изменении внешности принимала в непростые периоды жизни, когда переживала сильные эмоциональные потрясения.
По словам блогера, сегодня она иначе смотрит на те события и считает, что в подобных ситуациях важно не торопиться с радикальными решениями и сначала разобраться со своими внутренними переживаниями.