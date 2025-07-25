«Доведение до самоубийства»: Отец Яниса Тиммы объяснил главную цель иска против Седоковой

25 июля 2025, 20:39

Отец баскетболиста Яниса Тиммы подтвердил подачу иска против Седоковой

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в возрасте 32 лет в декабре прошлого года. Одной из причин случившегося считают депрессию после развода с певицей Анной Седоковой. Отец спортсмена заявил, что хочет добиться справедливости и подал иск в суд против Седоковой, так как винит в случившемся её. Его слова приводит aif.ru.





Отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что деньги для него не важны.

«Заявление подано. Седокова с нами не связывается и никогда этого не делала уже с 2021 года», — сообщил мужчина.