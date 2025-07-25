«Доведение до самоубийства»: Отец Яниса Тиммы объяснил главную цель иска против Седоковой
Отец баскетболиста Яниса Тиммы подтвердил подачу иска против Седоковой
Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в возрасте 32 лет в декабре прошлого года. Одной из причин случившегося считают депрессию после развода с певицей Анной Седоковой. Отец спортсмена заявил, что хочет добиться справедливости и подал иск в суд против Седоковой, так как винит в случившемся её. Его слова приводит aif.ru.
Отец баскетболиста Райтис Тимма заявил, что деньги для него не важны.
«Заявление подано. Седокова с нами не связывается и никогда этого не делала уже с 2021 года», — сообщил мужчина.Отец подчеркнул, что он преследует главную цель — привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «доведение до самоубийства». В суде интересы семьи Тиммы представляет адвокат Маргарита Гаврилова, которая отметила, что брачный договор, заключенный между Тиммой и Седоковой, был составлен на крайне невыгодных для Яниса условиях.
По словам Гавриловой, Янис женился на Седоковой, так как считал её беременной. Он был очень счастлив, поэтому позвал Анну замуж, но она вскоре после свадьбы сообщила ему о выкидыше.