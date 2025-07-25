«Мы имеем полное право»: Бородин призвал министра культуры запретить песни Пугачёвой

25 июля 2025, 18:43

Виталий Бородин требует запретить песни Аллы Пугачёвой на патриотических мероприятиях

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил министра культуры запретить песни Аллы Пугачёвой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.





Бородин обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой о полном запрете песен Аллы Пугачёвой на патриотических мероприятиях.

«Считаем что Пугачёва себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна, и соответственно, мы имеем полное право от лица наших граждан поставить такой вопрос в Министерстве культуры», — пояснил общественник.