«Мы имеем полное право»: Бородин призвал министра культуры запретить песни Пугачёвой
Виталий Бородин требует запретить песни Аллы Пугачёвой на патриотических мероприятиях
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил министра культуры запретить песни Аллы Пугачёвой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Бородин обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой о полном запрете песен Аллы Пугачёвой на патриотических мероприятиях.
«Считаем что Пугачёва себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна, и соответственно, мы имеем полное право от лица наших граждан поставить такой вопрос в Министерстве культуры», — пояснил общественник.Ранее Бородин призвал обратить внимание на бардов Сергея и Татьяну Никитиных. Он призвал отменить выступление артистов в Москве, аргументировав свою просьбу неоднозначной политической позицией музыкантов.
Напомним, что ранее элитное жилье Пугачёвой оказалось под угрозой из-за бушующего на Кипре пожара.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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