«Довел до слёз»: Самбурская рассказала о напряжённых отношениях со звездой «Универа»

16 октября 2026, 20:18

Актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности конфликта с Араратом Кещяном

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская рассказала о давнем конфликте с коллегой по сериалу «Универ» Араратом Кещяном. В подкасте «МУЗЛОФТ» Стаса Ярушина актриса призналась, что неприятный эпизод на съёмочной площадке надолго испортил их отношения.





По словам Самбурской, всё произошло в период, когда социальные сети только набирали популярность. Она активно публиковала контент, однако Кещяну это не нравилось. Однажды актёр резко отчитал коллегу за поведение перед камерой. Самбурская вспоминает, что его слова настолько задели её, что она расплакалась.



После этого, утверждает актриса, Кещян стал вести себя так, будто не замечает её. Некоторое время они лишь здоровались при встрече, а затем Самбурская решила отвечать ему тем же.





«В этом году я тоже сделала вид, что я его просто не вижу. Если так удобнее, то окей», — рассказала артистка.