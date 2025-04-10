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Довела Марка Богатырева до больницы? Елене Подкаминской 46 лет, как живет звезда «Кухни» и в чем ее заподозрили поклонники

Елена Подкаминская (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

Елена Подкаминская (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

Звезда популярных сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Жена олигарха» Елена Подкаминская 10 апреля отмечает своё 46-летие. Актриса, которую миллионы зрителей узнали благодаря ярким телевизионным ролям, уже много лет активно играет в театре и снимается в полнометражном кино. Как живёт артистка сегодня, чем занимается и что известно о её личной жизни, расскажет ​«Радио 1».

Биография Елены Подкаминской: детство и творческий путь


Елена Подкаминская родилась в творческой семье — её отец был музыкантом, а мать преподавала. Именно родители стали для актрисы опорой и поддержкой.

«У меня родители необыкновенные. Они — мой главный пример мудрости, добра и терпения. Семья — моя банда и мой тыл. И я рада, что они всегда и во всем мне помогают, поддерживают и вдохновляют», — говорила актриса.

С юных лет она занималась музыкой и танцами, а после школы решила попробовать себя в актёрском искусстве. Первая попытка поступить в ГИТИС окончилась неудачей, зато вторая — в Театральное училище имени Щукина — оказалась успешной.

Елена Подкаминская с родителями (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

Обучалась Подкаминская у самого Александра Ширвиндта, который в 2000 году пригласил молодую актрису в труппу Театра сатиры. На этой сцене она сыграла в десятках постановок: от «Собаки на сене» и «Слишком женатого таксиста» до «Малыша и Карлсона» и «Распутника».

«Я очень признательна своему учителю, Александру Анатольевичу Ширвиндту, он всегда относился ко мне очень доверительно, и его поддержка в моем актерском становлении неоценима», — рассказывала она.

Особенной вехой в своей театральной карьере актриса называет моноспектакль «Неосторожная актриса». Уже с 2017-го он вошёл в репертуар Новой сцены Театра Вахтангова.

Фильмы и сериалы Елены Подкаминской: сериал «Кухня» и не только


Дебют Елены в кино состоялся в 2002 году — в фильме «Неудача Пуаро». Затем была роль в культовой комедии «О чём говорят мужчины», но настоящую славу актрисе принесла «Кухня». Роль арт-директора Виктории Гончаровой сделала её лицом сериала и любимицей зрителей.

«Роль Виктории Сергеевны в "Кухне" стала для меня ролью "на сопротивление". При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — делилась Подкаминская.

После этого были успешные проекты: «Спящие», «ИП Пирогова», «Ева, рожай!», «Жена олигарха», фильм «Варавва» и свежий детектив «Красный шелк».

Елена Подкаминская (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

После «Кухни» внешность актрисы стала предметом обсуждений. Поклонники заметили изменения: более выразительные черты лица, стройная фигура, ухоженный вид. Кто-то считает, что Подкаминская сделала пластику — якобы меняла форму носа, губ и даже увеличила грудь.

Другие же уверены: всё дело в возрасте, уходе и грамотном макияже.

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Сама актриса слухи не комментирует. Она признаётся лишь в одном: следит за собой, занимается спортом, соблюдает здоровый образ жизни. Иногда фанаты критикуют её за излишнюю худобу, но Елена с улыбкой отвечает тренировками и фото с залов.

«Для меня недопустимы любые суррогатные изделия типа колбасы, сосисок, консервов, а еще уксусные приправы, майонез, сахар, кремовые тортики, блюда с навороченными соединениями разных продуктов», — рассказывала девушка.

Личная жизнь Елены Подкаминской: от первой любви до многодетного материнства


Первый серьёзный роман у Елены случился в юности — и закончился болезненно. Причиной разрыва стала ревнивая мама возлюбленного, которая пыталась управлять отношениями пары.

Подкаминская долго переживала расставание, но нашла счастье с бизнесменом Александром Пляцевым. В 2009 году пара поженилась, а в 2010-м у них родилась дочь Полина.

Мама, актриса, жена — Елена умело совмещала все роли, стараясь не упускать важные моменты в жизни ребёнка, но и не останавливая карьеру.

Елена Подкаминская с дочкой (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

Подкаминская не раз делала сложный выбор между работой и семьёй. Ради общения с дочерью она могла отказаться от съёмок, но в другие моменты — как, например, участие в шоу «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период» — жертвовала отпуском и временем с Полиной.

Слухи о романе с Марком Богатыревом


Во время съёмок «Кухни» в СМИ всплыла тревожная новость — Марка Богатырева, партнёра Подкаминской, экстренно госпитализировали. Он позже признался, что страдал от депрессии из-за переутомления и недосыпа.

Однако поползли слухи, что на его состояние могла повлиять и личная драма — якобы безответная любовь к Елене.

Тем более, в 2015 году актриса развелась с Пляцевым. Поговаривали даже о якобы сделанном аборте. Однако ни Подкаминская, ни Богатырёв слухи не подтверждали.

Новая глава: карьера, семья и любовь


В 2017 году актриса снова вышла замуж — за предпринимателя Дениса Гущина. В этом союзе она родила ещё двоих детей: дочь Еву и сына Александра. Сейчас Елена — многодетная мама, но не теряет связи с профессией.

«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: "А пол какой?". Врач говорит: "Мальчик". У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка. Думала: "Интересно воспитать настоящего мужчину"», — рассказывала Елена в YouTube-проекте Peopletalk TV.

Елена Подкаминская с детьми (фото: Instagram* / podkaminskaya_official)

Она признаётся, что не может представить себя вне семьи. Даже на съёмках она регулярно звонит домой, интересуется делами детей и старается находить время на свидания с мужем.

«Да, я не сплю! Такой опции в моей жизни нет. Если раньше я могла четко определить границу между днем и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла, появилось ощущение непрерывности. И удивительное дело, не могу отучить себя не хотеть спать», — призналась актриса.

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«Встретились у товарища на дне рождения и там накрыло»: Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой
Дмитрий Песков откровенно рассказал о знакомстве с Татьяной Навкой
10 апреля 2025, 15:14

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На Первом канале 13 апреля состоится премьера фильма «Она» к юбилею Татьяны Навки. Зрителям пообещали эксклюзивные подробности о легенде отечественного фигурного катания и её личной жизни.
Спортсменка прошла большой путь, став Олимпийской чемпионкой, а затем известным продюсером, который ставит собственные ледовые шоу. Выступления Навки и учеников её собственной Академии фигурного катания демонстрируются не только в России, но и за рубежом.

К 50-летию Татьяны Навки редакторы Первого канала связались с самыми близкими людьми спортсменки и узнали у них много интересного. Муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первой встрече с будущей женой.

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и вот, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом мы ещё вот через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», – признаётся Песков.
Он также отметил, что очень удивляется работоспособности жены, которая за неделю до премьеры своих ледовых шоу практически перестаёт есть и спать, полностью отдаваясь работе.

Журналисты также поговорили с мамой Татьяны Навки, её старшей дочерью Александрой, Константином Эрнстом и другими важными людьми в жизни фигуристки.

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Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе сниматься в секс-сценах
10 апреля 2025, 14:48

Кайли Дженнер (Фото: Инстаграм* @kyliejenner)

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер запретила голливудскому актеру Тимоти Шаламе сниматься в откровенных сценах в кино.
Источник британского таблоида The Sun рассказал, что Кайли разозлилась из-за недавнего интервью Гвинет Пэлтроу Vanity Fair, в котором она говорила о постельных сценах с возлюбленным бизнесвумен в картине «Марти Превосходный». На фоне заявлений Пэлтроу Дженнер и Шаламе сильно поссорились. Во время словесной перепалки Кайли запретила актеру сниматься в секс-сценах с кем бы то ни было.

Инсайдер обратил внимание, что сам Тимоти спокойно соглашается на откровенные эпизоды в кино, однако Дженнер теперь категорически против.

Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле.

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#кино
#актёр
#интервью
#съёмки
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«Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника
Ксения Собчак опровергла слухи о своём обещании помочь с похоронами Паши Техника
10 апреля 2025, 14:45

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)

Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак прервала молчание и ответила на обвинения во лжи которую она якобы допустила, пообещав помочь с похоронами рэпера Паши Техника, но не сделав этого.
В своём телеграм-канале «Кровавая барыня» решительно опровергла любые подобные слухи и посоветовала тем, кто их распускает, перестать «распространять чушь». Телеведущая также завила, что взяла интервью у бывшей жены музыканта, так как общалась с ней, когда та была ещё в Таиланде возле Паши. Ксения пыталась оказать посильную помощь, чтобы попытаться его спасти.

«Я НЕ занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Пожалуйста, прекратите распространять чушь»», — обратилась к хейтерам журналистка.

Ранее из слов бывшей жены Техника Евы Карицкой поклонники певца и некоторые сотрудники СМИ сделали вывод, что Собчак помогла с покупкой места на кладбище. Сын художника Никаса Сафронова Лука открыто заявил, что та сначала обещала помощь, а потом перестала выходить на связь. Теперь Ксения прервала молчание и разъяснила ситуацию.

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«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь
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#ксения собчак
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«Я поддерживаю Лолиту»: Басков заступился за Милявскую
Николай Басков заступился за Лолиту Милявскую
10 апреля 2025, 14:44

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)

Николай Басков открыто признался, что поддерживает Лолиту Милявскую и призвал общественность прекратить травить её.
«Я поддерживаю Лолиту всегда. Очень талантливая, потрясающая артистка! У нас, знаете, когда человек упал, все сразу начинают радоваться, марать, если так можно сказать, об асфальт и полоскать имидж человека», — заявил Басков в беседе с 7Дней.ru.

Он отметил, что сейчас все обсуждают рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Однако он напомнил, как тот в составе сборной РФ не забил ни одной шайбы на Олимпиаде, после чего подвергся массовой критике.

Басков также не стал осуждать коллег, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.

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Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД
10 апреля 2025, 14:26

Macan (фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan всего за одну неделю собрал штрафов за нарушения ПДД на 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 13 по 20 марта певец 17 раз нарушил правила дорожного движения. При этом 12 штрафов выписаны за превышение скорости. Остальные – за остановку в неположенном месте, неоплату парковки и проезда по платному проспекту Багратиона.

При этом Macan хвастается в соцсетях таким большим числом нарушений. На днях он опубликовал видео, на котором едет по МКАДу на очень высокой скорости. Пользователи Сети раскритиковали его за это, а некоторые и вовсе предложили лишить водительских прав.

Ранее стало известно, будет ли освободившийся из колонии Михаил Ефремов восстанавливать водительские права после смертельного ДТП.

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