«Это все от бедности»: Стас Садальский похвастался антиквариатом и двухуровневой квартирой в центре Москвы

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)
Станислав Садальский оказался владельцем двухуровневой квартиры в центре Москвы, которая обставлена антикварными предметами интерьера. Актер в программе «Однажды» на НТВ объяснил роскошную обстановку бедностью в прошлом.
«Я когда учился, был бедным, мечтал, что, когда вырасту, буду себя хорошими вещами окружать», — пояснил Садальский.
Артист похвастался и старинной иконой, которую ему якобы подарили после того, как он однажды «по-пьянке» задержал преступника. По заверению Садальского, это одна из самых ценных для него вещей.
Актер также назвал себя зажиточным.
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