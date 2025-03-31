«Это все от бедности»: Стас Садальский похвастался антиквариатом и двухуровневой квартирой в центре Москвы

Владимир Кузьмин не появился на похоронах своего брата Александра, и это вызвало волну сплетен в медиа и соцсетях. Легендарный музыкант пропустил прощание, оставив всех гадать о причинах. Однако коллеги Владимира Кузьмина объяснили настоящую причину его отсутствия.