Лечащий врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу перед смертью поставили ошибочный диагноз

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Врач певца Александр Новоселов раскрыл подробности состояния Бедроса Киркорова в ток-шоу «Звезды сошлись».
По его словам, Бедрос был сосредоточен на том, чтобы выздороветь. Примечательно, что Новоселов также поставил под сомнение один из диагнозов артиста.
Врач добавил, что использовал разные методы лечения.
Напомним, 18 марта скончался отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. За последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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«В эпикризе был цирроз, которого на самом деле у него не было. Чем руководствовались специалисты, которые ставили ему этот диагноз, я не знаю», — рассказал специалист.
Врач добавил, что использовал разные методы лечения.
Напомним, 18 марта скончался отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. За последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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Екатерина Коршунова