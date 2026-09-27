«Довёл до слёз»: Жену Влада Соколовского поразили его слова об их браке

27 сентября 2026, 07:47

Влад Соколовский и Ангелина Суркова отметили семь лет отношений

Влад Соколовский (Фото: Instagram* @vs20)

Влад Соколовский отметил важную дату в отношениях с женой. Музыканту исполнилось 35 лет, и в тот же период он и Ангелина Суркова празднуют семь лет совместной жизни. В своём блоге артист опубликовал трогательное признание в адрес супруги.





Соколовский назвал супругу лучшим событием в своей жизни.

«Помнишь, недавно в разговоре мы с тобой пришли к тому, что заходили не в «идеальные» отношения к «идеальному» партнёру, а скорее в отношения, обречённые на катастрофическое фиаско», — сообщил певец.