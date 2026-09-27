«Довёл до слёз»: Жену Влада Соколовского поразили его слова об их браке
Влад Соколовский и Ангелина Суркова отметили семь лет отношений
Влад Соколовский отметил важную дату в отношениях с женой. Музыканту исполнилось 35 лет, и в тот же период он и Ангелина Суркова празднуют семь лет совместной жизни. В своём блоге артист опубликовал трогательное признание в адрес супруги.
Соколовский назвал супругу лучшим событием в своей жизни.
«Помнишь, недавно в разговоре мы с тобой пришли к тому, что заходили не в «идеальные» отношения к «идеальному» партнёру, а скорее в отношения, обречённые на катастрофическое фиаско», — сообщил певец.Артист признался, что чувствует себя самым счастливым человеком на свете. Он поблагодарил Ангелину за тёплое поздравление с юбилеем. Соколовский удивился силе чувств, которые испытывает на восьмом году отношений, и задался вопросом, что ждёт их дальше.
Влад назвал избранницу «женщиной в эталонном понимании» и признался ей в любви. Суркова отреагировала на публикацию словами: «Довёл до слёз».