«Дозированно»: Алсу заявила, что её девятилетний сын получает зарплату за съёмки
Певица Алсу назвала сумму гонорара девятилетнего сына за съёмочный день
Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) на дорожке фестиваля Dream Fest рассказала о том, как зарабатывает её девятилетний сын Рафаэль.
В беседе с корреспондентом Super артистка призналась, что за один съёмочный день мальчик получает пять тысяч рублей.
«Он получает зарплату. Ему вдвойне приятно. Дозированно, конечно. Получает зарплату за видео. За съёмочный день. У него очень щедрая ставка. <...> Я кладу эти деньги на карту маркетплейса, и он там покупает себе что хочет», — объяснила Абрамова.Кроме того, Алсу перечислила главные увлечения сына: Рафаэль любит математику, играет в шахматы, хорошо владеет пианино и сочиняет собственную музыку. Певица отметила, что у ребёнка прекрасные композиторские способности.