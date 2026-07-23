«Дозированно»: Алсу заявила, что её девятилетний сын получает зарплату за съёмки

23 июля 2026, 21:20

Певица Алсу назвала сумму гонорара девятилетнего сына за съёмочный день

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) на дорожке фестиваля Dream Fest рассказала о том, как зарабатывает её девятилетний сын Рафаэль.





В беседе с корреспондентом Super артистка призналась, что за один съёмочный день мальчик получает пять тысяч рублей.

«Он получает зарплату. Ему вдвойне приятно. Дозированно, конечно. Получает зарплату за видео. За съёмочный день. У него очень щедрая ставка. <...> Я кладу эти деньги на карту маркетплейса, и он там покупает себе что хочет», — объяснила Абрамова.