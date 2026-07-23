«Как диета»: Павел Прилучный признался, что мечтает о цифровом детоксе
Актёр Павел Прилучный рассказал о желании провести месяц без соцсетей
Актёр Павел Прилучный рассказал о своём стремлении к цифровому детоксу.
В интервью «Газете.Ru» артист признался, что давно мечтает провести целый месяц без выхода в социальные сети.
«Это звучит как диета, но очень хочется проверить: перестану ли я думать о том, как выглядит моя жизнь, начну ли я её просто жить. Для ролей и спорта у меня есть дисциплина, а вот отключение от цифрового шума — сложнее всего», — сообщил он.При этом Прилучный отметил, что род его занятий, к сожалению, практически не оставляет ему возможности для полного отрыва от интернета.
Накануне стало известно о двойной пластике Павла Прилучного. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова сообщила, что актёр перенёс отопластику.