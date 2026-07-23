Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась новой порцией откровенных фото
Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в чёрном бикини
Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге снимки в бикини.
На фото 41-летняя исполнительница позирует в чёрном купальнике, демонстрируя несколько ракурсов. Подписчики в основном оставили позитивные отзывы.
«Сочная по жизни», «Какая красота и без мужицкого пресса», «Ух ты, как похудела! Прямо классная стала», «Шикарная», — написали восхищённые пользователи.Следует отметить, что на замечания о слишком откровенных нарядах, Серябкина чётко заявила, что не видит в них провокации. Артистка подчеркнула: она неизменно придерживается дресс-кода и норм приличия, никогда не переступая допустимые границы.