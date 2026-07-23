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«Еле ноги волочу»: Стало известно о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой

Журналистка Божена Рынска рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Юрмале
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Журналистка Божена Рынска, которая проживает в Латвии, поделилась в своём блоге новыми сведениями о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой.



Божена рассказала, что недавно в Юрмале гуляла с друзьями и их старой таксой и встретила звёздную семью.

«Такса старая, больная, с кривой спиной после операции. Навстречу шли довольно бодро Гарри и Лиза Галкины с Аллой Пугачёвой», — рассказала она.
Лиза обрадовалась собаке и расспросила о её здоровье. Узнав о проблемах таксы, Примадонна отреагировала весьма позитивно.
«Ну, сказала Алла Борисовна, — я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живёт. И с удовольствием!» — процитировала артистку журналистка.
Рынска уточнила, что певица шла без трости.

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Ольга Щелокова

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