«Еле ноги волочу»: Стало известно о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой
Журналистка Божена Рынска рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Юрмале
Журналистка Божена Рынска, которая проживает в Латвии, поделилась в своём блоге новыми сведениями о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой.
Божена рассказала, что недавно в Юрмале гуляла с друзьями и их старой таксой и встретила звёздную семью.
«Такса старая, больная, с кривой спиной после операции. Навстречу шли довольно бодро Гарри и Лиза Галкины с Аллой Пугачёвой», — рассказала она.Лиза обрадовалась собаке и расспросила о её здоровье. Узнав о проблемах таксы, Примадонна отреагировала весьма позитивно.
«Ну, сказала Алла Борисовна, — я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живёт. И с удовольствием!» — процитировала артистку журналистка.Рынска уточнила, что певица шла без трости.