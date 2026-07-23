«Еле ноги волочу»: Стало известно о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой

23 июля 2026, 21:10

Журналистка Божена Рынска рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Юрмале

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Журналистка Божена Рынска, которая проживает в Латвии, поделилась в своём блоге новыми сведениями о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой.





Божена рассказала, что недавно в Юрмале гуляла с друзьями и их старой таксой и встретила звёздную семью.

«Такса старая, больная, с кривой спиной после операции. Навстречу шли довольно бодро Гарри и Лиза Галкины с Аллой Пугачёвой», — рассказала она.

«Ну, сказала Алла Борисовна, — я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живёт. И с удовольствием!» — процитировала артистку журналистка.