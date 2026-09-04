«Драгоценные часы»: Комик Расселл Ховард рассказал о смерти сына

04 сентября 2026, 19:07

Комик Ховард рассказал о смерти сына Феликса через несколько часов после родов

Расселл Ховард (Фото: Instagram*/russellhoward)

Британский комик Расселл Ховард впервые рассказал о смерти своего новорожденного сына Феликса. Трагедия произошла несколько месяцев назад, однако семья предпочла не предавать этот факт огласке и переживала горе в узком кругу близких, пишет Independent.





Ховард выразил благодарность медперсоналу больницы за оказанную поддержку. Он особо отметил медсестру Лорен, которая, пережив потерю собственного ребенка, стала акушеркой, чтобы помогать другим семьям в подобных ситуациях.





«Ее забота значила для нас больше, чем мы когда‑либо сможем выразить словами. Пока мы были в больнице, Феликса поместили в охлаждаемую кроватку, и это позволило нам с женой провести с нашим прекрасным мальчиком драгоценные часы. Мы могли держать его на руках, разговаривать с ним и говорить, как сильно его любим. Эти часы — одни из самых дорогих воспоминаний, которые у нас остались о Феликсе», — поделился комик.