«Драгоценные часы»: Комик Расселл Ховард рассказал о смерти сына
Комик Ховард рассказал о смерти сына Феликса через несколько часов после родов
Британский комик Расселл Ховард впервые рассказал о смерти своего новорожденного сына Феликса. Трагедия произошла несколько месяцев назад, однако семья предпочла не предавать этот факт огласке и переживала горе в узком кругу близких, пишет Independent.
Ховард выразил благодарность медперсоналу больницы за оказанную поддержку. Он особо отметил медсестру Лорен, которая, пережив потерю собственного ребенка, стала акушеркой, чтобы помогать другим семьям в подобных ситуациях.
«Ее забота значила для нас больше, чем мы когда‑либо сможем выразить словами. Пока мы были в больнице, Феликса поместили в охлаждаемую кроватку, и это позволило нам с женой провести с нашим прекрасным мальчиком драгоценные часы. Мы могли держать его на руках, разговаривать с ним и говорить, как сильно его любим. Эти часы — одни из самых дорогих воспоминаний, которые у нас остались о Феликсе», — поделился комик.Вместе с супругой Кертис Морган Ховард учредил Фонд Феликса, который будет поддерживать семьи, столкнувшиеся с аналогичной утратой. У пары также есть старший сын, родившийся в мае 2023 года. Ховард и Морган вместе с 2004 года. В настоящее время комик находится в гастрольном туре по Великобритании.