Драка, давка и паническая атака: как прошел концерт Валерия Меладзе на Пхукете

На концерте Валерия Меладзе на Пхукете устроили драку
Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Драка произошла на концерте Валерия Меладзе в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Пока певец в конце выступления общался с поклонниками, двое мужчин прямо на танцполе начали выяснять отношения кулаками. Дебоширов разнимали их женщины и очевидцы, но на само мероприятие это не повлияло.

Также публика пожаловалась, что концерт начался с сильной задержкой — на два часа позже, чем следовало. А зрителей стали запускать в зал только через три часа после того, как должны были, из-за чего на входе образовалась давка.

Все это время людям приходилось ждать начала выступления в магазине неподалеку. Некоторым отказали в доступе в фан-зону, а у одной из девушек в очереди началась паническая атака.

Уточняется, что Валерий Меладзе исполнял свои хиты на площадке Lotus Arena на Пхукете. Ни он, ни его представители пока не комментировали эти инциденты.

Лидия Пономарева

