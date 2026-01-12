Драка, давка и паническая атака: как прошел концерт Валерия Меладзе на Пхукете
Драка произошла на концерте Валерия Меладзе в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пока певец в конце выступления общался с поклонниками, двое мужчин прямо на танцполе начали выяснять отношения кулаками. Дебоширов разнимали их женщины и очевидцы, но на само мероприятие это не повлияло.
Также публика пожаловалась, что концерт начался с сильной задержкой — на два часа позже, чем следовало. А зрителей стали запускать в зал только через три часа после того, как должны были, из-за чего на входе образовалась давка.
Все это время людям приходилось ждать начала выступления в магазине неподалеку. Некоторым отказали в доступе в фан-зону, а у одной из девушек в очереди началась паническая атака.
Уточняется, что Валерий Меладзе исполнял свои хиты на площадке Lotus Arena на Пхукете. Ни он, ни его представители пока не комментировали эти инциденты.
