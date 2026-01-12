Драка, давка и паническая атака: как прошел концерт Валерия Меладзе на Пхукете

12 января 2026, 09:50

На концерте Валерия Меладзе на Пхукете устроили драку

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Драка произошла на концерте Валерия Меладзе в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.