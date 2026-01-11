«Вообще катастрофа»: Денис Клявер объяснил расставание с Евой Польной
Бывший участник дуэта «Чай вдвоём» Денис Клявер рассказал журналисту Борису Корчевникову, что расстался с Евой Польной из‑за несовпадения характеров.
По словам певца, со временем чувства к Еве остыли, хотя сам роман он вспоминает как нечто необыкновенное и очень стремительное.
«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил», — прокомментировал исполнитель.
Артисты долго скрывали отношения. Их дочь Эвелин родилась в 2005 году, а отцовство Денис подтвердил лишь спустя 13 лет. Клявер отметил, что считает Польну мудрой женщиной. Она позволила ему общаться с дочерью. Само признание ребёнка он называет логичным и правильным шагом.