«Вообще катастрофа»: Денис Клявер объяснил расставание с Евой Польной

11 января 2026, 22:01

Денис Клявер заявил, что разлюбил Еву Польну

Денис Клявер (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывший участник дуэта «Чай вдвоём» Денис Клявер рассказал журналисту Борису Корчевникову, что расстался с Евой Польной из‑за несовпадения характеров.





По словам певца, со временем чувства к Еве остыли, хотя сам роман он вспоминает как нечто необыкновенное и очень стремительное.





«Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил», — прокомментировал исполнитель.