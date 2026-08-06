Полина Диброва обвинила бывшую жену Романа Товстика в «оплаченном хейте»

06 августа 2026, 20:45

Полина Диброва заявила, что продолжает сталкиваться с негативом из-за скандала

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва вновь высказалась в соцсетях о ситуации вокруг своего романа с бизнесменом Романом Товстиком и затронула тему конфликта с его бывшей супругой Еленой Товстик.





После волны обсуждений в сети бизнесвумен опубликовала пост о любви, уважении и хейте. В нем она заявила, что уже долгое время сталкивается с информационной атакой и считает, что причиной негатива стала позиция бывшей жены ее избранника.





«Настоящая любовь только крепнет благодаря внешним нападкам. Я живу последний год в информационном мусоре и бреде, который распространяет уязвенная собственным самолюбием женщина. Культурно молчу. Оплаченный алиментами хейт в мою сторону я тоже замечаю», — написала Полина.

«Если это любовь, она победит и разрушит весь негатив. Если ты себя уважаешь, ты никогда не очернишь вторую половинку, тем более при общих детях. Дети — это главное в нашей жизни и их стабильность — работа родителей», — заявила она.