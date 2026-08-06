Полина Диброва обвинила бывшую жену Романа Товстика в «оплаченном хейте»
Полина Диброва заявила, что продолжает сталкиваться с негативом из-за скандала
Полина Диброва вновь высказалась в соцсетях о ситуации вокруг своего романа с бизнесменом Романом Товстиком и затронула тему конфликта с его бывшей супругой Еленой Товстик.
После волны обсуждений в сети бизнесвумен опубликовала пост о любви, уважении и хейте. В нем она заявила, что уже долгое время сталкивается с информационной атакой и считает, что причиной негатива стала позиция бывшей жены ее избранника.
«Настоящая любовь только крепнет благодаря внешним нападкам. Я живу последний год в информационном мусоре и бреде, который распространяет уязвенная собственным самолюбием женщина. Культурно молчу. Оплаченный алиментами хейт в мою сторону я тоже замечаю», — написала Полина.По словам Дибровой, она решила публично поддержать людей, которые проходят через сложные жизненные периоды. Бизнесвумен подчеркнула, что уверена: если отношения построены на настоящих чувствах, они смогут пережить давление извне.
Также Полина призвала не втягивать детей в конфликты между взрослыми и отметила, что родители должны в первую очередь заботиться о стабильности наследников.
«Если это любовь, она победит и разрушит весь негатив. Если ты себя уважаешь, ты никогда не очернишь вторую половинку, тем более при общих детях. Дети — это главное в нашей жизни и их стабильность — работа родителей», — заявила она.Кроме того, Диброва добавила, что громкие обвинения и слухи не всегда отражают реальную картину происходящего.