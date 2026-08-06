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Маша Вебер призналась, что иногда эмоционально реагирует на сценические образы артистов

Певица Маша Вебер объяснила, почему критиковала коллег по шоу-бизнесу
Маша Вебер (Фото: Instagram* / @masha_weber)

Певица Маша Вебер прокомментировала свои резкие высказывания в адрес представителей российского шоу-бизнеса. Артистка призналась, что иногда позволяет себе эмоциональные оценки, однако объяснила это своим отношением к эстетике.



В шоу «Ваша Наташа» экс-солистка группы «Тутси» рассказала, что ей не всегда нравятся современные сценические номера и образы некоторых исполнителей.

«Действительно были номера какие-то... Я — эстет, люблю, когда все красиво. И, может быть, мне не понравился костюм Филиппа Киркорова с накладными ягодицами. Порой меня бомбит, я могу написать что-то дерзкое, но сейчас я уже не вспомню», — призналась певица.
Ранее Вебер критиковала выступления некоторых артистов, в том числе Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова, а отдельные концертные номера сравнивала с фрик-шоу.

Во время беседы певица также рассказала о музыкальных вкусах своего 19-летнего сына Оскара. По словам артистки, современный рэп ей не близок, и она с улыбкой призналась, что считает такую музыку «кринжем».

Несмотря на это, Вебер дала понять, что спокойно относится к разнице поколений, хотя музыкальные предпочтения сына разделяет далеко не всегда.
Софья Метелева

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