Маша Вебер призналась, что иногда эмоционально реагирует на сценические образы артистов

06 августа 2026, 18:34

Певица Маша Вебер объяснила, почему критиковала коллег по шоу-бизнесу

Маша Вебер (Фото: Instagram* / @masha_weber)

Певица Маша Вебер прокомментировала свои резкие высказывания в адрес представителей российского шоу-бизнеса. Артистка призналась, что иногда позволяет себе эмоциональные оценки, однако объяснила это своим отношением к эстетике.





В шоу «Ваша Наташа» экс-солистка группы «Тутси» рассказала, что ей не всегда нравятся современные сценические номера и образы некоторых исполнителей.





«Действительно были номера какие-то... Я — эстет, люблю, когда все красиво. И, может быть, мне не понравился костюм Филиппа Киркорова с накладными ягодицами. Порой меня бомбит, я могу написать что-то дерзкое, но сейчас я уже не вспомню», — призналась певица.