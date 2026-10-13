«Худший момент моей карьеры»: Бен Аффлек рассказал о скандальных пересъёмках фильма

13 октября 2026, 23:02

Бен Аффлек назвал «Лигу справедливости» худшим опытом в карьере

Бен Аффлек (Фото: кадр из фильма «Лига справедливости»)

Бен Аффлек признался, что работа над фильмом «Лига справедливости» стала самым тяжёлым периодом в его профессиональной карьере. Об этом актёр и режиссёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused Джоша Хоровица, вспоминая масштабные пересъёмки картины.





По словам Аффлека, ситуация осложнилась после ухода Зака Снайдера с поста режиссёра. Работу над фильмом продолжил Джосс Уидон, а последующие пересъёмки оставили у Бена крайне негативные впечатления.





«Если хотите узнать худший момент моей карьеры — это он», — заявил актёр, говоря об отстранении Снайдера и дальнейшей работе над проектом.