«Худший момент моей карьеры»: Бен Аффлек рассказал о скандальных пересъёмках фильма
Бен Аффлек назвал «Лигу справедливости» худшим опытом в карьере
Бен Аффлек признался, что работа над фильмом «Лига справедливости» стала самым тяжёлым периодом в его профессиональной карьере. Об этом актёр и режиссёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused Джоша Хоровица, вспоминая масштабные пересъёмки картины.
По словам Аффлека, ситуация осложнилась после ухода Зака Снайдера с поста режиссёра. Работу над фильмом продолжил Джосс Уидон, а последующие пересъёмки оставили у Бена крайне негативные впечатления.
«Если хотите узнать худший момент моей карьеры — это он», — заявил актёр, говоря об отстранении Снайдера и дальнейшей работе над проектом.Аффлек также раскритиковал действия киностудии в связи с трагедией в семье режиссёра. Зак Снайдер покинул проект после смерти своей 20-летней дочери Отем. По мнению Бена, студия воспользовалась тяжёлым моментом в жизни постановщика, чтобы отстранить его от фильма.