«Драки со стеклянными бутылками»: Мот вместе с женой сбежали с концерта Тимберлейка в Турции

10 августа 2025, 18:44

Рэпер Мот сбежал с концерта Тимберлейка из-за давки и драк фанатов

Певец Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Рэпер Мот сбежал с концерта Тимберлейка из-за давки и драк фанатов. Об этом стало известно из соцсетей.





Музыкант приобрел билеты на вип-платформу рядом с танцполом. Однако уже с самого начала Мота и его жену ждали неприятные сюрпризы. Очередь желающих попасть на мероприятие была настолько большой, что концерт начался еще до того, как все успели пройти внутрь.



По словам рэпера, люди начали сносить ограждения, а контролеры перестали проверять билеты и перестали проводить осмотр безопасности.





«Началась жуткая давка, драки со стеклянными бутылками в руках и сигаретами во рту», — добавил он.