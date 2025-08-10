Отношения со стримершей Gensyxa и слухи о романе с Глюк’oZой: Как сейчас живет репер Toxi$ и что нового готовит для фанатов?
Toxi$ — один из самых необычных рэперов нового поколения. Его карьера началась с англоязычных треков, но славу принесли русскоязычные хиты, эксперименты с жанром New Jazz и виральные Telegram-ролики. Несмотря на молодость, Андрей успевает совмещать музыку, учёбу и даже преподавание, доказывая, что талант и трудолюбие могут привести к вершинам. О творчестве и личной жизни исполнителя читайте в материале «Радио 1».
Биография репера Toxi$
Андрей Смелянский, известный миллионам поклонников как Toxi$, появился на свет 21 марта 2004 года в Москве, однако настоящее становление его личности происходило в Санкт-Петербурге. Именно в культурной столице России прошли его детские и школьные годы, оставившие глубокий след в творчестве артиста.
Когда мальчик готовился пойти в первый класс, его родители приняли решение о разводе. Однако этот разрыв не стал травмой для ребенка: отец продолжал активно участвовать в жизни сына и полностью обеспечивал его материально, что позволило Андрею не чувствовать себя обделенным.
В школьные годы Андрей начал проявлять необычные для своего возраста способности. Особый интерес он проявлял к языкам — под руководством бабушки он не только освоил английский, но и предпринимал попытки изучать шотландский диалект. Параллельно мальчик пробовал свои силы в музыке, обучаясь игре на фортепиано, но настоящей страстью стал хип-хоп — уже в подростковом возрасте он заслушивался треками Lil Pump, Trippie Redd и Young Thug.
В 11 лет жизнь Андрея сделала неожиданный поворот — врачи диагностировали у него эозинофильную гранулёму. Это заболевание не только перевело его на домашнее обучение, но и неожиданным образом повлияло на творческое будущее — изменило тембр голоса, сделав его более высоким и узнаваемым. Именно эта особенность впоследствии стала визитной карточкой артиста.
Музыкальная карьера Андрея Смелянского
Первый серьезный шаг в музыке был сделан в 16 лет: дебютный англоязычный альбом «Greener Day$» (2019) привлек внимание самого Big Baby Tape, который посоветовал юному артисту перейти на русский язык. Совет оказался судьбоносным, и уже в 2020 году первый русскоязычный трек «Тага» в стиле minimalistic trap принес Toxi$ известность и место в объединении RANDOM CREW вместе с OG Buda и 163ONMYNECK.
Пик популярности пришелся на 2021-2023 годы. Альбомы «Inner World» и «MIND UP!», сингл «CRANKI» с 5 миллионами прослушиваний на Spotify, вирусный Telegram-канал с 400 тысячами подписчиков — все это сделало Toxi$ одним из самых обсуждаемых артистов. Альбом «JAZZ DO IT» (2023) вошел в топ-10 лучших релизов года по версии The Flow, а в 2024 году артист попал в престижный рейтинг Forbes «30 до 30».
Лучшие песни Toxi$
Toxi$ — один из самых ярких представителей русского трэпа, чьи треки регулярно попадают в топы музыкальных чартов. В число топовых треков артиста входят: «Ameli» — визитная карточка артиста. Трек собрал 471,6 тыс. просмотров на Genius и 17,4 млн стримов на Spotify, став самым успешным в его карьере, «ВИП» (feat. uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS) — свежий хит 2025 года, быстро набравший популярность, и «HURTZ» — агрессивный и энергичный трек, любимый фанатами за мощный звук.
Среди знаковых коллабораций выделяются композиции «ИГРЫ» (feat. GENSYXA), «Крит» (feat. OG Buda) и «SAVE DAT» (feat. Егор Крид). На YouTube клип «ОПУСТОШЕН» набрал 15,5 млн просмотров. Сейчас музыкант сосредоточен на работе над новым альбомом, но фанаты уверены: скоро последуют и новые хиты.
Личная жизнь
Андрей Смелянский (Toxi$) нечасто раскрывает детали своей личной жизни, но некоторые моменты стали известны благодаря интервью и соцсетям. В 2023-2024 годах он встречался со стримершей Gensyxa (Натальей Бердниковой), с которой позже записал совместный трек «ИГРЫ». Молодые люди пересеклись в музыкальной тусовке. Toxi$ даже крикнул ей признание в любви со сцены на концерте, что вызвало ажиотаж среди фанатов. Однако в декабре 2024 года Gensyxa без объяснений объявила о разрыве. По неофициальным данным, причиной могла быть загруженность Toxi$ (концерты, учеба) или личные разногласия.
До знакомства с Gensyx у Toxi$ были кратковременные романы, но он избегал публичности. В интервью он упоминал, что некоторые девушки использовали его материальное положение, что оставило у него негативный опыт. Фанаты не раз строили догадки о его личной жизни. Например, после совместного трека «Взлом» с певицей Глюк’oZой поползли слухи об их романе, однако Toxi$ опровергал эти предположения, называя их отношения исключительно дружескими.
В 2025 году музыкант официально не подтверждает новых отношений. В своих Telegram-каналах он с юмором заявляет, что «работает над альбомом вместо свиданий», оставляя поклонников в неведении насчёт своего сердечного статуса.
Toxi$ сейчасСегодня Toxi$ — это не просто музыкант, а многогранная личность: полиглот (помимо английского изучает итальянский и китайский) и книголюб (особенно ценит «Мастера и Маргариту» Булгакова и «Зелёную милю» Кинга). Его голос, который он умеет искусственно понижать, но естественно остающийся высоким из-за перенесенной болезни, стал настоящей визитной карточкой.
В 2025 году, получив премию «VOICE: Главные лица» в номинации «Рэп», Toxi$ продолжает удивлять поклонников — он анонсировал новый альбом и концертный тур, подтверждая статус одного из самых неординарных и трудолюбивых артистов современной русской сцены.