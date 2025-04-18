Драки, ссоры и Паша Техник на свадьбе: скандальные отношения Безумного Паши и Иришки Чики-Пики

Иришка Чики-Пики и Безумный Паша (фото: Instagram* / oleg_mongol_rezerv)
Блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша уже на протяжении долгого времени притягивают внимание публики в Интернете. Они известны своим треш-контентом. О том, как блогеры с непростой историей отношений прошли путь от громких скандалов до свадьбы, расскажет «Радио 1».
История самой необычной пары Рунета
Сложно представить себе более эксцентричную и противоречивую пару, чем Безумный Паша и Иришка Чики-Пики. Вместе они прошли сквозь испытания, ссоры, расставания и примирения — и, несмотря ни на что, остались друг с другом. Видеоролики с их участием хорошо знакомы интернет-аудитории. Комментарии под такими публикациями обычно наполнены одновременно смехом, раздражением, восхищением и критикой.
Многие пользователи до сих пор уверены, что отношения пары — не более чем пиар-роман, рассчитанный на интерес публики и заработок продюсеров. Однако на самом деле Иришка и Паша знакомы уже много лет — их история началась задолго до появления TikTok и прочих популярных площадок.
Прошлое Безумного Паши
До встречи с Иришкой Чики-Пики Безумный Паша уже состоял в браке. У блогера двое детей, а несколько лет назад он стал дедушкой. Его первая супруга долгое время терпела разгульный образ жизни мужа и его зависимости.
Около 11 лет назад женщина приняла решение прекратить отношения — собрала вещи Паши и выгнала его из дома. Именно тогда он оказался под крышей у хорошо знакомого публике блогера Олега Монголa.
Как Чики-Пики и Паша стали парой
Считается, что именно Олег Монгол познакомил будущую пару. Он с детства знал семью Иришки и был с ней близко знаком, поэтому она быстро стала частью их компании. Между Иришкой и Пашой начался бурный роман: многочисленные расставания, примирения, ссоры, драки и празднования воссоединений алкоголем — всё это стало неотъемлемой частью их жизни, так как для них — это и есть настоящая любовь.
Олег Монгол, Иришка Чики-Пики и Безумный Паша (фото: Instagram* / oleg_mongol_rezerv)
Периодически в их отношениях возникала ревность, особенно со стороны Безумного, который подозревал Иришку в симпатии к Монголу. Тем не менее, вся троица до сих пор живёт вместе в Абакане.
Брак и свадьба спустя годы
В 2017 году пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе, но тогда обошлось без торжества — только роспись и, предположительно, скромное празднование в кругу друзей. Спустя семь лет Иришка всё же получила то, о чём давно мечтала: предложение руки и сердца и заветное кольцо от Паши.
Громкая свадьба состоялась в августе 2024 года. На ней собрались все друзья и коллеги пары, включая Пашу Техника. Церемония запомнилась ещё и тем, что жених, судя по всему, так переволновался, что потерял сознание, и его пришлось выносить. Однако ни Чики-Пики, ни её поклонники не удивились — таких поворотов в их истории было уже немало.
Мечта Иришки о материнстве
В интервью Алене Блин Иришка рассказала, что уже много лет мечтает стать матерью. Эта тема остаётся для неё болезненной, но она не теряет надежды. По словам блогерши, в ближайшее время она собирается заняться своим здоровьем, чтобы приблизиться к своей мечте.
Иришка Чики-Пики (фото: кадр из интервью Алёны Блин)
Безумного Пашу и Иришку Чики-Пики продолжают обсуждать, критиковать и поддерживать в Сети. Но как бы неоднозначно ни относились к их образу жизни, большинство зрителей признают — эти двое действительно нашли друг друга. В интернете даже шутят: если когда-нибудь они расстанутся, верить в настоящую любовь просто не останется смысла.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова