Драки, ссоры и Паша Техник на свадьбе: скандальные отношения Безумного Паши и Иришки Чики-Пики

Блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша уже на протяжении долгого времени притягивают внимание публики в Интернете. Они известны своим треш-контентом. О том, как блогеры с непростой историей отношений прошли путь от громких скандалов до свадьбы, расскажет «Радио 1».