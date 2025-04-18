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Драки, ссоры и Паша Техник на свадьбе: скандальные отношения Безумного Паши и Иришки Чики-Пики

Иришка Чики-Пики и Безумный Паша (фото: Instagram* / oleg_mongol_rezerv)

Иришка Чики-Пики и Безумный Паша (фото: Instagram* / oleg_mongol_rezerv)

Блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша уже на протяжении долгого времени притягивают внимание публики в Интернете. Они известны своим треш-контентом. О том, как блогеры с непростой историей отношений прошли путь от громких скандалов до свадьбы, расскажет «Радио 1».

История самой необычной пары Рунета


Сложно представить себе более эксцентричную и противоречивую пару, чем Безумный Паша и Иришка Чики-Пики. Вместе они прошли сквозь испытания, ссоры, расставания и примирения — и, несмотря ни на что, остались друг с другом. Видеоролики с их участием хорошо знакомы интернет-аудитории. Комментарии под такими публикациями обычно наполнены одновременно смехом, раздражением, восхищением и критикой.

Многие пользователи до сих пор уверены, что отношения пары — не более чем пиар-роман, рассчитанный на интерес публики и заработок продюсеров. Однако на самом деле Иришка и Паша знакомы уже много лет — их история началась задолго до появления TikTok и прочих популярных площадок.

Прошлое Безумного Паши


До встречи с Иришкой Чики-Пики Безумный Паша уже состоял в браке. У блогера двое детей, а несколько лет назад он стал дедушкой. Его первая супруга долгое время терпела разгульный образ жизни мужа и его зависимости.

Около 11 лет назад женщина приняла решение прекратить отношения — собрала вещи Паши и выгнала его из дома. Именно тогда он оказался под крышей у хорошо знакомого публике блогера Олега Монголa.

Как Чики-Пики и Паша стали парой


Считается, что именно Олег Монгол познакомил будущую пару. Он с детства знал семью Иришки и был с ней близко знаком, поэтому она быстро стала частью их компании. Между Иришкой и Пашой начался бурный роман: многочисленные расставания, примирения, ссоры, драки и празднования воссоединений алкоголем — всё это стало неотъемлемой частью их жизни, так как для них — это и есть настоящая любовь.

Олег Монгол, Иришка Чики-Пики и Безумный Паша (фото: Instagram* / oleg_mongol_rezerv)

Периодически в их отношениях возникала ревность, особенно со стороны Безумного, который подозревал Иришку в симпатии к Монголу. Тем не менее, вся троица до сих пор живёт вместе в Абакане.

Брак и свадьба спустя годы


В 2017 году пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе, но тогда обошлось без торжества — только роспись и, предположительно, скромное празднование в кругу друзей. Спустя семь лет Иришка всё же получила то, о чём давно мечтала: предложение руки и сердца и заветное кольцо от Паши.

Громкая свадьба состоялась в августе 2024 года. На ней собрались все друзья и коллеги пары, включая Пашу Техника. Церемония запомнилась ещё и тем, что жених, судя по всему, так переволновался, что потерял сознание, и его пришлось выносить. Однако ни Чики-Пики, ни её поклонники не удивились — таких поворотов в их истории было уже немало.

Мечта Иришки о материнстве


В интервью Алене Блин Иришка рассказала, что уже много лет мечтает стать матерью. Эта тема остаётся для неё болезненной, но она не теряет надежды. По словам блогерши, в ближайшее время она собирается заняться своим здоровьем, чтобы приблизиться к своей мечте.

Иришка Чики-Пики (фото: кадр из интервью Алёны Блин)

Безумного Пашу и Иришку Чики-Пики продолжают обсуждать, критиковать и поддерживать в Сети. Но как бы неоднозначно ни относились к их образу жизни, большинство зрителей признают — эти двое действительно нашли друг друга. В интернете даже шутят: если когда-нибудь они расстанутся, верить в настоящую любовь просто не останется смысла.

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Замеченный в объятиях Арины Авериной Артур Сопельник сообщил о разводе с женой
Замеченный в компании Арины Авериной Артур Сопельник сообщил о разводе с женой
18 апреля 2025, 17:21

Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)

Известный по сериалу «Кадетство» актёр Артур Сопельник в 2021 году женился на визажисте Елизавете Туляковой, а через некоторое время пара даже обвенчалась. Но любовь не выдержала проверку временем: на днях артист сообщил о своём разводе.
До этого Сопельника дважды замечали в компании гимнастки Арины Авериной — на премьере телесериала «Аутсорс» и церемонии вручения премии VOICE. Актёр и спортсменка не выглядели как друзья: много смеялись, обнимались, поэтому неудивительно, что у любопытной публики сразу возникли вопросы. Ведь ещё не так давно Артур рассказывал, как ему повезло с женой.

Чтобы положить конец уже начавшим распространяться слухам и не дать появиться новым, звезда «Кадетства» решил всё объяснить в своей социальной сети. Оказывается они с Елизаветой расстались ещё в прошлом году.

«Если честно, я до последнего надеялся, что говорить об этом не придется. Думал, что в 21-м веке личное должно оставаться личным. Но когда начинают додумывать за тебя — проще сказать самому. Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Мы прошли через сложные разговоры и непростые месяцы. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости», — рассказал Сопельник.

Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)

Он поблагодарил экс-супругу за те годы, что они прожили вместе, за поддержку и за тот путь, который прошли вдвоём. Артист отметил, что прошлое важно для него и он относится к нему с уважением.

«У каждого из нас — свой путь. И пусть он будет честным, спокойным и по-своему светлым. Спасибо всем за понимание», — обратился к поклонникам и подписчикам 33-летний актер.

Его бывшая жена не оставила пост Артура без внимания. Судя по всему, у Елизаветы Туляковой свой взгляд на всё происходившее и происходящее и он очень отличается от того, как подаёт ситуацию Сопельник. Комментарий её был неожиданно резким, язвительным и ядовитым.

Елизавета Тулякова (Фото: ВКонтакте @tulyakova_eo)

«Справка 1: некоторые мужья называют свое психологическое насилие и измены „сложными разговорами и непростыми месяцами“. Справка 2: иногда лучше все же продолжать молчать. Справка 3: тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», — написала визажист.

А ведь ещё полтора года назад артист рассказывал, как ему повезло в браке, как он не замечает времени, проведённого вместе с Лизой и как сильно она его изменила в лучшую сторону. Артур говорил, что у него появилась «голова на плечах».

Сопельник и Аверина вместе участвовали в последнем сезоне шоу «Ледниковый период». Не исключено, что именно тогда звезда сериалов и потерял эту самую только что обретённую голову. Встречаются ли сейчас актёр и гимнастка, неизвестно.

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«Мы ведём культурную СВО»: сын Куклачёва отреагировал на санкции Украины в отношении отца
Сын Куклачёва высказался санкциях Украины в отношении отца
18 апреля 2025, 17:17

Юрий и Дмитрий Куклачёвы (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Сын циркового артиста Юрия Куклачёва высказался о санкциях, введённых Владимиром Зеленским в отношении его отца.
«Я считаю, что это замечательная и прекрасная новость, потому что я и Юрий Дмитриевич ведём своего рода культурную СВО против наших врагов. И, естественно, мы всей душой и сердцем поддерживаем наших ребят», – заявил актёр, режиссёр и продюсер Дмитрий Куклачёв в беседе с 360.ru.
Куклачёв-младший сообщил, что его отец даёт благотворительные концерты в разных городах России. Также он выступает перед семьями ветеранов и участников СВО. Однако из-за плохого самочувствия 76-летний артист не может отправиться с концертами в зону проведения СВО, хотя очень «рвётся» туда.

Также Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что вместе с отцом ездит на все выступления. Недавно они вернулись из большого тура.

По мнению сына артиста, санкции могли быть введены именно из-за проведения благотворительных концертов.

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SHAMAN признался, как мытье полов помогло написать ему свой главный хит
SHAMAN заявил, что придумал хит «Моя Россия» во время мытья полов
18 апреля 2025, 17:01

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что придумал свой главный хит «Моя Россия», когда занимался мытьем полов дома. В беседе с ОСН он заявил, что творческие озарения часто посещают его в моменты, далекие от искусства.
Певец рассказал, что часто напевает мотив для будущей песни на диктофон, а после доводит до ума и превращает в полноценную композицию.
«Например, песню «Моя Россия» я напевал в своей голове, когда пришел мотив будущего припева, потом напел на диктофон. Спустя время я его переслушал и дополнил. <…> Я придумал эту песню, когда дома мыл полы. Очень часто ко мне приходит вдохновение в самых неожиданных ситуациях и обстановках, которые вообще никак не связаны с творчеством», — приводит Общественная Служба Новостей слова Дронова.
SHAMAN предположил, что многие артисты придумывают свои песни именно в неподходящих для того обстоятельствах.

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«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян
Андрей Макаревич* заявил, что не будет выступать в России
18 апреля 2025, 16:35

Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)

Рок-музыкант Андрей Макаревич* сообщил журналисту, что не даст концерт для россиян. Интервью распространили в соцсетях.
После того как певец уехал за границу, он стал с пренебрежением высказываться о России и её жителей.
«И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни», — заявил Макаревич*.
При этом он отметил, что даст концерт в Киеве. Когда его ещё раз спросили о России, он был краток.
«В России не дам. Я не хочу их видеть», — сказал артист.
После ещё одного вопроса Макаревич* послал представителя прессы куда подальше и спешно ушёл.

Ранее стало известно, что бизнес музыканта стал убыточным.

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*признан в России иноагентом.
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#отношения
#артист
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Дженнифер Лопес может предстать перед судом по делу рэпера P. Diddy
Daily Mail: Дженнифер Лопес предстанет перед судом по делу P.Diddy
18 апреля 2025, 16:33

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях, сообщила газета Daily Mail.
Речь идет о скандально известной перестрелке в ночном клубе в далеком 1999-м, когда рэпера и певицу арестовали. Тогда знаменитости встречались.

Судебное разбирательство начнется в середине мая. В настоящее время адвокаты арестованного Комбса стараются добиться того, чтобы случившееся больше 20 лет назад исключили из списка доказательств его преступной деятельности. Выйдет ли это, неизвестно. Однако существует огромная вероятность, что Лопес не просто упомянут во время судебных разбирательств. Певица тоже может предстать перед судом.

Кстати, публика, с негативом настроенная к Дженнифер, уже давно ждет своего рода расправы над певицей. Недоброжелатели уверены, она была не только наблюдателем, а соучастницей всех преступлений P.Diddy. Подливает масла в огонь тот факт, что прошло много времени после задержания Комбса, а исполнительница хита «On the Floor» так и не прокомментировала происходящее. Только однажды у представителей СМИ получилось напрямую спросить ее об этом, однако Лопес проигнорировала журналистов, покинув автограф-сессию, где и был задан вопрос.

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