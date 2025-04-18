Григорий Лепс и Леша Свик выпустили совместный трек

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Музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Об этом рассказали сами исполнители в эфире Love Radio.
«Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — рассказал о песне Свик.
Лепс добавил, что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем. В скором времени ожидается выход клипа.
Ранее сообщалось о выходе совместной песни Ольги Бузовой и Надежды Бабкиной. Трек получил название Made in Russia ru.
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