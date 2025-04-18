«Я уже бабка»: звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова рассказала о рождении внучки

Анна Ардова (Фото: Инстаграм* @ania_ardova)
Актриса Анна Ардова сообщила о том, что у нее родилась внучка. Девочка появилась на свет еще год назад, но семья скрывала это событие от публики. В интервью WomanHit.ru звезда шоу «Одна за всех» рассказала о том, как чувствует себя в новом статусе.
Недавно Ардова вернулась из Сочи, где находилась с родными. Оказалось, что она поехала туда не просто так, а по важному поводу. Актриса праздновала день рождения внучки. Девочка появилась у сына артистки Антона Шаврина. По словам Анны, ей лишь недавно разрешили рассказать о радостном событии.
Актриса отметила, что внучке исполнился годик. И они отметили это знаменательное событие всей дружной семьей.
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«Мы с Соней [дочкой артистки] ездили в Сочи к Антону, потому что у него год назад, 2 апреля, родилась дочь, которую назвали Александрой. У нас теперь есть Александра Антоновна Шаврина», — призналась Ардова.
Актриса отметила, что внучке исполнился годик. И они отметили это знаменательное событие всей дружной семьей.
«Так что я уже бабка, и безмерно счастлива. Хочу еще внуков, и много!», — подчеркнула Анна.
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Ольга Енгалычева