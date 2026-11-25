25 ноября 2026, 13:14

Моргенштерн* сообщил о завершении сценической карьеры после концерта в Ереване

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) заявил в личном блоге, что предстоящий концерт в Ереване станет его последним выступлением.





Алишер* пояснил, что изначально шоу задумывалось как долгожданное возвращение на сцену, однако «жизнь стремительно меняется и требует решений».

«Рано или поздно эпоха должна завершиться официально. Просто я не думал, что это будет так скоро», — сказал артист.

«Да. Драматично. Всё как мы любим», — отметил он.