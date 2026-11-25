«Драматично»: Рэпер Моргенштерн* объявил о завершении музыкальной карьеры
Моргенштерн* сообщил о завершении сценической карьеры после концерта в Ереване
Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) заявил в личном блоге, что предстоящий концерт в Ереване станет его последним выступлением.
Алишер* пояснил, что изначально шоу задумывалось как долгожданное возвращение на сцену, однако «жизнь стремительно меняется и требует решений».
«Рано или поздно эпоха должна завершиться официально. Просто я не думал, что это будет так скоро», — сказал артист.Музыкант предложил поклонникам представить, с какими эмоциями они вместе исполнят эти песни в последний раз.
«Да. Драматично. Всё как мы любим», — отметил он.Рэпер добавил, что билеты на второй день концерта (20 декабря) ещё продаются, и предложил поклонникам вместе попрощаться с образом «сумасшедшего товарища Моргенштерна*».