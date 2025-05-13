«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей

Фото: iStock/monkeybusinessimages
Ровесники дразнят четырёхлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачёвой. Девочку травят, высмеивая и показывая на неё пальцем.
Мать маленькой Аллы Гузель Пугачёва рассказала об инцидентах с дочерью в беседе с KP.ru.
По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.
Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.
Читайте также:
Резник высказался о новых песнях Пугачёвой: «Я даже не хочу слушать. Алла выбрала свою дорогу»
«Забудьте про Россию – это не ваша страна»: Аллу Пугачёву резко осудили за поздравление с Днём Победы
Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.
Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.
«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», – подчеркнула Гузель Пугачёва.Родители не ставят цели, чтобы их дочь стала артисткой, но они видят, что у неё хорошо получается, и хотят развивать талант. Для этого же они отдали Аллу на фортепиано, что воспитывает в ней умение думать и анализировать, и на танцы, чтобы научиться работать в команде.
Читайте также:
Резник высказался о новых песнях Пугачёвой: «Я даже не хочу слушать. Алла выбрала свою дорогу»
«Забудьте про Россию – это не ваша страна»: Аллу Пугачёву резко осудили за поздравление с Днём Победы
Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
Анастасия Чинкова