Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте обратилась к Алле Пугачёвой в День матери. Пост с поздравлением певица опубликовала в своём личном блоге.
Артистка поделилась с поклонниками архивным снимком с известной мамой и обратилась к ней, подписав пост: «С Днем Матери». Также Орбакайте добавила эмоджи сердечка и букета тюльпанов.
Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Напомним, что недавно Орбакайте попала в непростую ситуацию – власти Латвии запретили артистке въезд в страну. Из-за этого у певицы отменился концерт, назначенный на июнь. Также известно, что у Кристины в стране имеется недвижимость, якобы подаренная Борисом Моисеевым. Теперь элитную квартиру в Юрмале могут конфисковать.
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*запрещён в РФ
Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Напомним, что недавно Орбакайте попала в непростую ситуацию – власти Латвии запретили артистке въезд в страну. Из-за этого у певицы отменился концерт, назначенный на июнь. Также известно, что у Кристины в стране имеется недвижимость, якобы подаренная Борисом Моисеевым. Теперь элитную квартиру в Юрмале могут конфисковать.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова