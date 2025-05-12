«Забудьте про Россию – это не ваша страна»: Аллу Пугачёву резко осудили за поздравление с Днём Победы

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)
Покинувшая Россию Алла Пугачёва поздравила соотечественников с Днём Победы и нарвалась на критику в Сети. Пользовали осудили эмигрировавшую певицу и её супруга-иноагента и призвали их «забыть» о России со словами: «Это не ваша страна».
Напомним, что 9 мая Пугачёва в личном блоге опубликовала фото Вечного огня с текстом: «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Однако пользователи соцсетей не оценили такое «поздравление» артистки и резко осудили её за отъезд из страны в трудное время.
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**запрещён в РФ
«Этот праздник больше не имеет к ней никакого отношения», «Мы не забываем своих героев. Не отворачиваемся от своей памяти, идентичности и принадлежности. Не занимаемся лицемерием. Но тебе всего этого не понять», «Какая была женщина! Была и вся кончилась. И пост Ваш неуместный», – написали неравнодушные комментаторы.Муж Пугачёвой Максим Галкин* в праздник поделился архивными снимками своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной. Он написал, что чтит память тех, кто одолел фашистов и освободил мир. Пользователи осудили этот пост.
«Они защищали то, что ты предал», – написал один из комментаторов.После живущих на Кипре шоумена и певицу призвали забыть про Россию и СССР, поскольку этого больше не их страна.
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова