Дробыш набросился с критикой на Долину: «Специально пытается пристыдить студентов, чтобы быть более уверенной на их фоне»

31 июля 2025, 21:31

Дробыш обвинил Долину в попытке самоутвердиться за счёт студентов

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

В соцсетях несколько дней назад обнародовали архивное видео, на котором Лариса Долина учит пению Диму Билана. Многие сочли её подход жестоким и абьюзивным, в том числе и Виктор Дробыш.





Певица уже много лет преподаёт вокальное мастерство в Московском государственном институте культуры, а также в своей частной школе. Однако её методика понятна не всем.





«Она учит вокалу студентов и детей, считая, что метод кнута в нашем мире продолжает оставаться актуальным. Но это давно не так. Любой начинающий певец знает, что токсичная методика преподавания лишь забивает в угол и не позволяет раскрыться. А Долина будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной. И в иной раз не поймешь: она хочет учить или самоутверждаться на фоне менее известного исполнителя», – высказался Дробыш, слова которого приводит StarHit.

«Композиторы – это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае, время покажет, кто и чему учит», – заявил Спицын в беседе с aif.ru.