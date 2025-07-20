Мосгорсуд проверит законность возвращения Ларисе Долиной квартиры
Мосгорсуд проверит законность возращения Ларисе Долиной квартиры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей апелляционной инстанции.
Отмечается, что 8 сентября состоится очередное заседание, на котором снова встретятся две стороны спора – Лариса Долина и Полина Лурье. В ходе заседания будет проверена законность решения предыдущей инстанции.
Напомним, что в марте этого года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил требования певицы, которая лишилась жилья из-за действий мошенников. Долиной была возращена её квартира. Однако Лурье, которая приобрела недвижимость и не знала об афере, лишилась её. К тому же, звезду не обязали выплатить москвичке компенсацию, после чего женщина подала апелляцию.
Ранее звёздный адвокат Сергей Жорин в интервью изданию «Страсти» назвал решение суда несправедливым. Он пояснил, что Лурье при совершении сделки по недвижимости проявила добросовестность и осмотрительность.
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