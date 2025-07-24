Эксперт раскрыла стильные приемы Долиной, Бабкиной и Аллегровой

24 июля 2025, 20:29

Косарева: певица Лариса Долина выбирает яркий наряд с одним акцентом

Лариса Долина (Фото: Instagram*/larisa.dolina.official)

Певицы Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и Лайма Вайкуле органично выглядят, поскольку сочетают в своих образах элегантность и дерзость.





Об этом пишет портал «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта Екатерину Косареву. Собеседница отметила, что звезды комбинируют элегантные и дерзкие вещи. У наряда должен быть правильный силуэт, если у него открыты плечи, говорит Косарева.





«В случае, когда они выбирают вещи яркого цвета, они останавливаются на одном акценте. Если молодежная обувь, то в сдержанной гамме. Это своего рода интеллектуальная мода, где каждый образ — результат точного расчета», — добавила она.

«Эти звезды транслируют установку: возраст — не ограничение, а новая сцена для самовыражения», — заключила Косарева.