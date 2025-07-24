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Эксперт раскрыла стильные приемы Долиной, Бабкиной и Аллегровой

Косарева: певица Лариса Долина выбирает яркий наряд с одним акцентом
Лариса Долина (Фото: Instagram*/larisa.dolina.official)

Певицы Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и Лайма Вайкуле органично выглядят, поскольку сочетают в своих образах элегантность и дерзость.



Об этом пишет портал «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта Екатерину Косареву. Собеседница отметила, что звезды комбинируют элегантные и дерзкие вещи. У наряда должен быть правильный силуэт, если у него открыты плечи, говорит Косарева.

«В случае, когда они выбирают вещи яркого цвета, они останавливаются на одном акценте. Если молодежная обувь, то в сдержанной гамме. Это своего рода интеллектуальная мода, где каждый образ — результат точного расчета», — добавила она.

Управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт подчеркнула, что женщины-знаменитости 60+ ставят на глубокие декольте, яркие детали, асимметрию и стараются бросать вызов всем своим видом. Например, это может быть кожанка, высокая платформа, и т.д. Органично вписанные в образ смелые акценты не диссонируют с возрастом, продолжает эксперт. При этом Косарева обратила внимание, что приемы нацелены не столько на провокацию, сколько на пересмотр идеи зрелости.

«Эти звезды транслируют установку: возраст — не ограничение, а новая сцена для самовыражения», — заключила Косарева.
*Запрещен в РФ

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