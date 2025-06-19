Дробыш призвал Прохора Шаляпина лично повторить свои обвинения
Дробыш дал ответ на грубые высказывания Шаляпина
Прохор Шаляпин в недавнем интервью заявил, что может припугнуть Виктора Дробыша людьми из Кремля за насмешки в свой адрес. По словам певца, продюсер грубо высказался о его музыкальном таланте, что крайне возмутило Шаляпина.
Дробыш заявил, что гневные заявления Шаляпина его абсолютно не волнуют. Продюсер добавил, что неспособность принимать конструктивную критику не его проблема, а распространением сплетен он не занимается.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист сообщил, что ввязываться в скандалы с теми, кто затаил на него обиду, он не желает.
«Такие речи нужно говорить открыто и в лицо, а не за глаза и в каких-то сомнительных интервью. Честно, мне все равно, даже слушать не буду, что про меня говорит Прохор Шаляпин», — рассказал Дробыш.Кроме того, композитор усомнился в успешности карьеры Шаляпина, так как давно не слышал ни одной новой песни шоумена.
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