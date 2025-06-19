Дробыш призвал Прохора Шаляпина лично повторить свои обвинения

19 июня 2025, 21:27

Дробыш дал ответ на грубые высказывания Шаляпина

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Прохор Шаляпин в недавнем интервью заявил, что может припугнуть Виктора Дробыша людьми из Кремля за насмешки в свой адрес. По словам певца, продюсер грубо высказался о его музыкальном таланте, что крайне возмутило Шаляпина.





Дробыш заявил, что гневные заявления Шаляпина его абсолютно не волнуют. Продюсер добавил, что неспособность принимать конструктивную критику не его проблема, а распространением сплетен он не занимается.



В беседе с Общественной Службой Новостей артист сообщил, что ввязываться в скандалы с теми, кто затаил на него обиду, он не желает.

«Такие речи нужно говорить открыто и в лицо, а не за глаза и в каких-то сомнительных интервью. Честно, мне все равно, даже слушать не буду, что про меня говорит Прохор Шаляпин», — рассказал Дробыш.