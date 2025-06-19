Телеведущая Елена Летучая заявила, что отдала все деньги цыганке
Российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что однажды стала жертвой мошенников. В программе «Шоу Воли» Летучая сообщила об инциденте с цыганкой, которая выманила у неё все деньги.
По словам Елены, однажды к ней подошла цыганка и заговорила с ней. Телеведущая отметила, что дальше она не помнит, что происходило. Однако утверждает, что отдала собеседнице все одолженные у приятеля деньги.
Летучая допускает, что её загипнотизировали. На вопрос Павла Воли о существовании гипноза Елена ответила утвердительно.
Ранее сообщалось о сеансе экстрасенса Анатолия Кашпировского, который телеведущая посетила в рамках съёмок нового телевизионного проекта. Летучая рассказала, что была в первом ряду и проявляла активность для участия в лечении от аллергии. Однако, по словам Елены, охрана несколько раз выводила её, а сам Кашпировский «кадрил» звезду.
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