Телеведущая Елена Летучая заявила, что отдала все деньги цыганке

19 июня 2025, 20:36

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как её загипнотизировала цыганка

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

Российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что однажды стала жертвой мошенников. В программе «Шоу Воли» Летучая сообщила об инциденте с цыганкой, которая выманила у неё все деньги.