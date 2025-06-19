«Глаза натянули на затылок»: Плющенко показал обновлённую внешность
Плющенко после блефаропластики появился на публике
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко посетил тренировку по хоккею. Фигурист вышел в свет после пластической операции по омоложению с отеками на глазах и опухшим лицом.
Скандальный хирург Тимур Хайдаров сделал Плющенко пластику век. Однако, подтянув кожу в районе бровей и лба у Евгения ярко проявился эффект «лисьих глаз». Хайдаров успокоил мастера спорта России, заявив, что через пару недель после хирургического вмешательства лицо будет смотреться естественно, но этого не произошло.
В личном блоге спортсмена появились фото с тренировки, но поклонники с трудом узнали на них своего кумира.
«Глаза натянули на затылок. Зачем же вы так?» — в ужасе обратились к фигуристу фанаты.Некоторые комментаторы отметили, что фигурист был красивее до омоложения и призвали подождать, выразив надежду, что сильный отек, изуродовавший приятные черты лица Плющенко, вскоре сойдет.
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