«Глаза натянули на затылок»: Плющенко показал обновлённую внешность

19 июня 2025, 21:00

Плющенко после блефаропластики появился на публике

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* @plushenkoofficial)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко посетил тренировку по хоккею. Фигурист вышел в свет после пластической операции по омоложению с отеками на глазах и опухшим лицом.





Скандальный хирург Тимур Хайдаров сделал Плющенко пластику век. Однако, подтянув кожу в районе бровей и лба у Евгения ярко проявился эффект «лисьих глаз». Хайдаров успокоил мастера спорта России, заявив, что через пару недель после хирургического вмешательства лицо будет смотреться естественно, но этого не произошло.



В личном блоге спортсмена появились фото с тренировки, но поклонники с трудом узнали на них своего кумира.

«Глаза натянули на затылок. Зачем же вы так?» — в ужасе обратились к фигуристу фанаты.