«Мое имя — бренд»: Волочкова прокомментировала слова депутата, осудившего ее участие в ПМЭФ

19 июня 2025, 18:56

Волочкова передала привет депутату, осудившему ее участие в ПМЭФ

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова прокомментировала слова депутата Михаила Иванова, который раскритиковал участие артистки в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





Волочкова уверена, что Иванов ей завидует, поскольку его вовсе не пригласили на форум, в то время как сама она будет спикером.





«Передайте этому (депутату — ред.), которого никто не знает, привет. Мое имя — это бренд. А моя популярность не имеет границ. И поэтому многие хотят пиариться за счет привязки к моему имени — за неимением своего», — заявила Волочкова «Газете.Ru».