«Мое имя — бренд»: Волочкова прокомментировала слова депутата, осудившего ее участие в ПМЭФ
Волочкова передала привет депутату, осудившему ее участие в ПМЭФ
Анастасия Волочкова прокомментировала слова депутата Михаила Иванова, который раскритиковал участие артистки в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Волочкова уверена, что Иванов ей завидует, поскольку его вовсе не пригласили на форум, в то время как сама она будет спикером.
«Передайте этому (депутату — ред.), которого никто не знает, привет. Мое имя — это бренд. А моя популярность не имеет границ. И поэтому многие хотят пиариться за счет привязки к моему имени — за неимением своего», — заявила Волочкова «Газете.Ru».
Накануне депутат Брянской областной думы и председателя движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскритиковал приглашение Волочковой на ПМЭФ.
Он заявил, что Волочкова не должна там выступать, поскольку ее образ жизни далек от идеала и является примером «откровенно аморального поведения».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская