Дробыш прокомментировал попадание Валерии в лонг-лист премии «Грэмми»

23 октября 2025, 11:36

Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание певицы Валерии в лонг-лист международной музыкальной премии «Грэмми».





По его словам, он является большим поклонником артистки и рад за её успех. Он также заявил, что Валерия является его любимой певицей.



Кроме того, Дробыш поделился впечатлениями о новом альбоме Валерии «Исцелю». По его мнению, альбом хороший, хотя он не сравним с песней «Часики», которую он назвал легендарной



«Пусть ей все "Грэмми" отдадут. Я буду счастлив. Но мне гораздо важнее, что она в этом году "Золотой граммофон" получит… Это реальнее, чем «Грэмми», — сказал продюсер.