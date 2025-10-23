Дробыш прокомментировал попадание Валерии в лонг-лист премии «Грэмми»
Продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание певицы Валерии в лонг-лист международной музыкальной премии «Грэмми».
По его словам, он является большим поклонником артистки и рад за её успех. Он также заявил, что Валерия является его любимой певицей.
Кроме того, Дробыш поделился впечатлениями о новом альбоме Валерии «Исцелю». По его мнению, альбом хороший, хотя он не сравним с песней «Часики», которую он назвал легендарной
«Пусть ей все "Грэмми" отдадут. Я буду счастлив. Но мне гораздо важнее, что она в этом году "Золотой граммофон" получит… Это реальнее, чем «Грэмми», — сказал продюсер.Окончательные номинанты на «Грэмми — 2026» будут объявлены в ноябре, а сама церемония состоится 1 февраля 2026 года.